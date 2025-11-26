Koning reikt prestigieuze Erasmusprijs uit aan filosoof Donna Haraway

Tekst: Denise Delgado

Dinsdag was het Koninklijk Paleis in Amsterdam het toneel van een bijzondere uitreiking: koning Willem-Alexander (58) reikte de Erasmusprijs uit aan de Amerikaanse denker Donna Haraway (81). Ook prinses Beatrix (87) was aanwezig.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten. Dit jaar stond het thema in het teken van ‘de wetenschap van wat ons bindt’.

De jury noemt Haraway ‘een van de meest invloedrijke denkers in de filosofie en hedendaagse kunst’ en prijst haar als ‘een onbaatzuchtige stem die strijdt voor gelijkwaardigheid en openheid’. ‘Ze inspireerde meerdere generaties filosofen, wetenschappers en kunstenaars die strijden tegen seksisme, racisme en soortisme,’ schrijft het Koninklijk Huis onder een reeks foto’s.

De prijs, een initiatief van de Stichting Praemium Erasmianum, bestaat uit 150.000 euro. Koning Willem-Alexander is regent van de stichting.

