Koning Charles viert 77e verjaardag met nieuwe foto

Tekst: Denise Delgado

14/11/2025

Het is feest in Buckingham Palace! Koning Charles mag vandaag namelijk 77 kaarsjes uitblazen. Op Instagram wordt daar uitgebreid bij stilgestaan: het hof deelt een gloednieuwe foto van de jarige vorst.

De foto is gemaakt door fotografe Millie Pilkington. Op de foto staat koning Charles op zijn geliefde Sandringham-landgoed in Norfolk, met een herdersstaf in zijn hand: ontspannen, buitenmens, typisch Charles.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Zijn verjaardag viert de koning vandaag in Zuid-Wales, waar hij samen met koningin Camilla een volle agenda heeft. Tijdens een receptie in Cyfarthfa Castle, dat zelf 200 jaar bestaat, ligt er volgens BBC zelfs een heuse verjaardagstaart voor hem klaar.

Onrustige tijd

Dat alles gebeurt terwijl storm Claudia over Wales raast, met veel regen op komst. Maar ook in Buckingham Palace was het de afgelopen tijd onrustig. Er was veel gedoe rond prins Andrew, die zijn titel én zijn status als prins kwijtraakte vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. Dat zorgde voor een donkere wolk boven een verder drukke koninklijke herfst.

Toch ging Charles gewoon door met zijn werk. Hij ontving de Amerikaanse president Donald Trump voor een staatsbezoek, ontmoette paus Leo in het Vaticaan en woonde de jaarlijkse Remembrance-herdenkingen bij.

Koning blijft doorwerken ondanks kankerbehandeling

De trip naar Wales laat zien dat Charles’ werkethiek onaangetast blijft, ondanks dat hij nog steeds regelmatig kankerbehandeling krijgt. En er is nóg een mijlpaal: met zijn 77 jaar staat de koning inmiddels op de vijfde plek van langstlevende Britse monarchen. Hij ging onlangs zelfs George II voorbij.

De langstlevende vorsten blijven Elizabeth II, Victoria, George III en Edward VIII (die in 1936 afstand deed van de troon), maar Charles is duidelijk bezig aan een stevige inhaalslag.

