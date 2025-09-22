Koning Charles Royal Ascot 2025 Day One Ascot Racecourse

Koning Charles ontmoet oudste mens ter wereld

Tekst: Denise Delgado

22/09/2025

Koning Charles (76) ontmoette deze week Ethel Caterham, de oudste persoon ter wereld. Ze vierde onlangs haar 116e verjaardag. Het Britse hof deelde beelden van de bijzondere ontmoeting op sociale media.

Verjaardagskaart van de koning

‘Ethel vierde afgelopen maand haar 116e verjaardag en ontving een verjaardagskaart van Zijne Majesteit,’ klinkt het onder een foto van Charles en de vrouw. Het hof stuurt de verjaardagskaart traditiegetrouw naar alle Britten en inwoners van overzeese gebieden die de leeftijd van 100, 105 jaar of ouder bereiken.

Ook is in een kort filmpje te zien hoe Caterham zich de jonge Charles nog herinnert. “Alle meisjes waren verliefd op je,” grapte ze tijdens het gesprek met de koning.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @THEROYALFAMILY
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

