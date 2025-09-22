Koning Charles ontmoet oudste mens ter wereld
22/09/2025
Koning Charles (76) ontmoette deze week Ethel Caterham, de oudste persoon ter wereld. Ze vierde onlangs haar 116e verjaardag. Het Britse hof deelde beelden van de bijzondere ontmoeting op sociale media.
Verjaardagskaart van de koning
‘Ethel vierde afgelopen maand haar 116e verjaardag en ontving een verjaardagskaart van Zijne Majesteit,’ klinkt het onder een foto van Charles en de vrouw. Het hof stuurt de verjaardagskaart traditiegetrouw naar alle Britten en inwoners van overzeese gebieden die de leeftijd van 100, 105 jaar of ouder bereiken.
Ook is in een kort filmpje te zien hoe Caterham zich de jonge Charles nog herinnert. “Alle meisjes waren verliefd op je,” grapte ze tijdens het gesprek met de koning.
