Koning Charles geeft gezondheidsupdate: ‘Het gaat niet slecht’

Tekst: Denise Delgado

Onderdelen werken niet meer

De vorst reisde af naar Birmingham om het nieuwe medisch centrum officieel te openen en daar het medisch personeel, de patiënten en de vrijwilligers te ontmoeten. “Fijn om te zien dat u goed herstelt,” zei de andere kanker patiënt tegen Charles. Ook maakte de koning een grapje over ouder worden. Toen een 85-jarige vrouw zei dat ze ‘aan het verslijten’ was, antwoordde hij lachend: “Ja, dat herken ik. Zodra je de 70 voorbij bent, werken de onderdelen niet meer zo goed.”

Lees ook: David Beckham geridderd door koning Charles

Ook sprak de koning de heer Matthew Shinda. Hij wordt behandeld voor prostaatkanker en sprak met Charles over de vertraging die hij had ervaren bij het krijgen van zijn diagnose. “Het spijt me zeer, dat is zo frustrerend,” zei de koning volgens Hello! magazine.

“De helft van het probleem is toch om het op tijd te ontdekken,” aldus de vorst. “Het mooie is, denk ik, dat ze steeds beter en beter worden in het behandelen van dit soort dingen.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Koning Charles met de heer Shinda

De koning werd in februari 2024 gediagnosticeerd met een niet nader genoemde vorm van kanker. Ondanks de behandelingen heeft hij zijn publieke werkzaamheden inmiddels weer opgepakt.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online