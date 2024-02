Britse koning Charles heeft kanker

De Britse koning Charles (75) heeft een vorm van kanker. Dat schrijft Buckingham Palace maandag in een verklaring. De ziekte werd ontdekt tijdens een operatie voor een goedaardige prostaatvergroting, waaraan hij eind januari werd geholpen.

“Latere diagnostische tests hebben een vorm van kanker aan het licht gebracht”, luidt de verklaring. De koning is maandag begonnen met behandelingen en legt in deze periode zijn werkzaamheden neer op advies van zijn artsen. Wel gaat hij door met het uitvoeren van staatszaken en officieel papierwerk.

De koning laat weten dat hij zijn medisch team dankbaar is voor “hun snelle interventie”. De koning is volgens zijn paleis positief over zijn behandeling en kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk weer zijn volledige publieke taak op zich te nemen.

Buckingham Palace meldt ook dat de koning ervoor koos om zijn diagnose te delen om speculatie te voorkomen. Ook wil hij het begrip vergroten voor iedereen over de hele wereld die door kanker wordt getroffen.