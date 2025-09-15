Kaartverkoop musical over leven prinses Beatrix van start

Goed nieuws voor royalfans! Vanaf dinsdag kunnen zij alvast een kaartje bemachtigen voor ‘Beatrix de Musical’. Producent MediaDome meldt dat de voorstelling, die in het najaar van 2026 in première gaat, het levensverhaal van prinses Beatrix vertelt.

Cast nog onbekend

Speciaal voor Beatrix de Musical wordt in Best, vlakbij Eindhoven, een nieuw theater gebouwd. Het script wordt geschreven door André Breedland, maar de cast is nog niet bekend.

Volgens de makers draait het stuk om ‘een vrouw die worstelt met verlies, liefde, verantwoordelijkheid en loyaliteit, en die telkens opnieuw de balans moet vinden tussen hart en kroon.’

Afgelopen zomer werd prinses Beatrix nog gespot bij SAIL Amsterdam, waar ze zichtbaar genoot van het maritieme spektakel samen met haar familie.

