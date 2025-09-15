Kaartverkoop musical over leven prinses Beatrix van start

Heropening De Zuidmolen prinses beatrix

Tekst: Denise Delgado

15/09/2025

Goed nieuws voor royalfans! Vanaf dinsdag kunnen zij alvast een kaartje bemachtigen voor ‘Beatrix de Musical’. Producent MediaDome meldt dat de voorstelling, die in het najaar van 2026 in première gaat, het levensverhaal van prinses Beatrix vertelt.

Cast nog onbekend

Speciaal voor Beatrix de Musical wordt in Best, vlakbij Eindhoven, een nieuw theater gebouwd. Het script wordt geschreven door André Breedland, maar de cast is nog niet bekend.

Volgens de makers draait het stuk om ‘een vrouw die worstelt met verlies, liefde, verantwoordelijkheid en loyaliteit, en die telkens opnieuw de balans moet vinden tussen hart en kroon.’

Afgelopen zomer werd prinses Beatrix nog gespot bij SAIL Amsterdam, waar ze zichtbaar genoot van het maritieme spektakel samen met haar familie.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

