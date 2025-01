Prinses Beatrix viert 87e verjaardag

Gezinsuitbreiding

Steve Aoki en zijn vrouw verwachten een kind

Steve Aoki en zijn vrouw Sasha krijgen samen een kind. De Amerikaanse dj en producer maakte het nieuws bekend tijdens een show in Dubai. De 47-jarige Aoki deelde een video van het moment op Instagram. “Dit is een speciaal moment. Dit is mijn vrouw en we krijgen een baby!”, zegt hij in de video. Daarna...