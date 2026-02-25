Willem Alexander Jorrit Bergsma

In beeld: Willem-Alexander trakteert Jorrit Bergsma op patat mayo

Tekst: Denise Delgado

25/02/2026

Koning Willem-Alexander (58) heeft schaatser Jorrit Bergsma (40) dinsdag op Paleis Noordeinde verrast met een patatje mayo. Tijdens de officiële ontvangst van de olympische medaillewinnaars maakte de koning daarmee een eerder geuite wens van Jorrit waar.

In een video die TeamNL dinsdagavond deelde, is te horen hoe Willem-Alexander lachend zegt: ‘Regelen we eventjes.’

Jorrit, die in Milaan goud én brons pakte, vertelde maandag in De 538 Ochtendshow op Radio 538 dat hij op het gebied van eten maar één verzoek had: “Doe maar een patatje mayo.” Die opmerking bleek het paleis ook te hebben bereikt.

In het filmpje verschijnt een bediende met schaaltjes patat, waarna de koning uitlegt: “Jorrit had erom gevraagd.” Daarna grapt hij: “Ja, ja, als je het wilt, kun je het krijgen!”

De snackstunt valt goed bij de sporters die om hem heen staan. “Geweldig!” klinkt het, en iemand anders merkt op: “Goed idee, Jorrit.”

Ondertussen blikt schaatsster Jutta Leerdam in dezelfde TeamNL-video vooruit: zij vertelt dat haar sportdroom na de Spelen volledig is uitgekomen en deelt alvast haar plannen voor de toekomst.

