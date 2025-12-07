Koning En Prinses Amalia Blikken Met Staten Generaal Terug Op Einde Tweede Wereldoorlog

Hoera! Prinses Amalia viert vandaag haar 22e verjaardag

Tekst: Denise Delgado

07/12/2025

Vandaag is het feest in Huis van Oranje, want prinses Amalia blaast 22 kaarsjes uit! Natuurlijk laten wij deze speciale dag niet zomaar voorbijgaan. We vertellen hoe onze kroonprinses haar verjaardag viert én blikken terug op de leukste momenten van het afgelopen jaar.

Prinses van Oranje

Amalia, voluit Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria Prinses van Oranje, is de eerste in lijn voor de troon en dus onze toekomstige koningin. Sinds 30 april 2013 draagt ze officieel de titel Prinses van Oranje.

Gek op musicals

Shownieuws kreeg te horen welke artiest er op het verjaardagsfeest van de prinses komt optreden en ook de droomlocatie van het feest is bekend. Naast fan van Yves Berendse is Amalia gek op musicals. Zelf stond ze ooit met haar schoolklas op het toneel van de Koninklijke Schouwburg en dit jaar keert ze terug naar diezelfde plek, maar nu als jarige. Tijdens het verjaardagsconcert treedt onder meer musicalster Renée van Wegberg op.

“Ja, ik ga voor Amalia zingen, leuk hè,” vertelde Renée. Ze staat samen met de Marinierskapel der Koninklijke Marine op het podium. “Daar zing ik al heel lang mee en die vroegen of ik mee wilde doen. Ja, dat lijkt me echt een eer.”

Wat kunnen we verwachten? “Defying Gravity ga ik zingen. Ook iets van Rita Reys…” De rest blijft nog even een verrassing. Eén ding is zeker: het optreden voor Amalia wordt een bijzonder moment.

Lees ook: Koningspaar en Amalia vieren Amsterdams jubileum in stijl

Naast feestelijkheden is het dit jaar ook een druk academisch jaar voor de prinses. Ze startte met haar bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgt daarnaast als werkstudent de tweejarige militaire basisopleiding van het Defensity College. Ook de recente NAVO-top in Den Haag, waar wereldleiders samenkwamen, was een leerzame ervaring voor haar.

Koning En Prinses Amalia Blikken Met Staten Generaal Terug Op Einde Tweede Wereldoorlog
 Koning Willem Alexander en prinses Amalia na de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag dat het parlement na de Tweede Wereldoorlog.
Viering 750 Jaar Amsterdam
Prinses Amalia bij de viering van 750 jaar Amsterdam op het Museumplein in Amsterdam

Lees ook: Amalia schittert in vintage jurk van oma Beatrix

Gala Ter Gelegenheid Van Troonswisseling In Luxemburg
Prinses Amalia bij het galadiner ter gelegenheid van de abdicatie van Groothertog Henri en de inauguratie van zijn zoon Erfgroothertog Guillaume.
Prinsjesdag 2025 Met Troonrede In Den Haag
Prinses Amalia bij de Koninklijke Schouwburg op Prinsjesdag
Prinses Amalia Bezoekt Amsterdams Gemeentebestuur
Prinses Amalia na haar lunch met burgemeester Femke Halsema

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

