Hoera! Prinses Amalia viert vandaag haar 22e verjaardag

Tekst: Denise Delgado

Vandaag is het feest in Huis van Oranje, want prinses Amalia blaast 22 kaarsjes uit! Natuurlijk laten wij deze speciale dag niet zomaar voorbijgaan. We vertellen hoe onze kroonprinses haar verjaardag viert én blikken terug op de leukste momenten van het afgelopen jaar.

Prinses van Oranje

Amalia, voluit Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria Prinses van Oranje, is de eerste in lijn voor de troon en dus onze toekomstige koningin. Sinds 30 april 2013 draagt ze officieel de titel Prinses van Oranje.

Gek op musicals

Shownieuws kreeg te horen welke artiest er op het verjaardagsfeest van de prinses komt optreden en ook de droomlocatie van het feest is bekend. Naast fan van Yves Berendse is Amalia gek op musicals. Zelf stond ze ooit met haar schoolklas op het toneel van de Koninklijke Schouwburg en dit jaar keert ze terug naar diezelfde plek, maar nu als jarige. Tijdens het verjaardagsconcert treedt onder meer musicalster Renée van Wegberg op.

“Ja, ik ga voor Amalia zingen, leuk hè,” vertelde Renée. Ze staat samen met de Marinierskapel der Koninklijke Marine op het podium. “Daar zing ik al heel lang mee en die vroegen of ik mee wilde doen. Ja, dat lijkt me echt een eer.”

Wat kunnen we verwachten? “Defying Gravity ga ik zingen. Ook iets van Rita Reys…” De rest blijft nog even een verrassing. Eén ding is zeker: het optreden voor Amalia wordt een bijzonder moment.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Koningspaar en Amalia vieren Amsterdams jubileum in stijl

Naast feestelijkheden is het dit jaar ook een druk academisch jaar voor de prinses. Ze startte met haar bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgt daarnaast als werkstudent de tweejarige militaire basisopleiding van het Defensity College. Ook de recente NAVO-top in Den Haag, waar wereldleiders samenkwamen, was een leerzame ervaring voor haar.

Bekijk hieronder haar foto’s!

Koning Willem Alexander en prinses Amalia na de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer, ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag dat het parlement na de Tweede Wereldoorlog.

Prinses Amalia bij de viering van 750 jaar Amsterdam op het Museumplein in Amsterdam

Lees ook: Amalia schittert in vintage jurk van oma Beatrix

Prinses Amalia bij het galadiner ter gelegenheid van de abdicatie van Groothertog Henri en de inauguratie van zijn zoon Erfgroothertog Guillaume.

Prinses Amalia bij de Koninklijke Schouwburg op Prinsjesdag

Prinses Amalia na haar lunch met burgemeester Femke Halsema

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online