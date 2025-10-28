Koningspaar en Amalia vieren Amsterdams jubileum in stijl

Tekst: Denise Delgado

Bij het Van Gogh Museum werden ze verwelkomd door burgemeester Femke Halsema en programmadirecteur Sietse Bakker. “We hebben feest,” zei Halsema glimlachend terwijl ze de koning begroette.

De tekst gaat verder onder de foto.

Koninklijk Paar En Prinses Van Oranje Bij Nationale Viering Amsterdam 750 Jaar

Binnen spraken Willem-Alexander, Máxima en Amalia met verschillende Amsterdammers die een bijzondere bijdrage leverden aan het jubileumjaar, van wetenschappers die het gezicht van de oudste bekende Amsterdammer reconstrueerden tot dansers van Heel Amsterdam Danst en jonge voetballers uit de Cruyff Street League.

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal van Het Koninklijk Huis.

Instagram: @hetkoninklijkhuis

Artiesten en vuurwerk

Daarna begaf het gezelschap zich naar de grote koepeltent op het Museumplein, waar de koninklijke familie met gejuich werd ontvangen. Vanaf de tribune genoten ze van een reeks optredens van onder anderen Roxeanne Hazes, Willeke Alberti, Wibi Soerjadi, Yves Berendse, Karsu en Kris Kross Amsterdam. De artiesten traden op in duo’s, deels vanaf het podium en deels vanaf iconische plekken in de stad.

Aan het einde van de viering liet koning Willem-Alexander met één druk op de knop het symbolische lichtkunstwerk oplichten bij de Nationale Viering Amsterdam 750.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

1500 genodigden

Onder de circa 1500 genodigden bevonden zich ook demissionair premier Dick Schoof en gravin Eloise van Oranje. Amalia verscheen in een elegante groene avondjurk, terwijl haar nicht Eloise koos voor een meer casual look met een spijkerbroek.

Viering 750 Jaar Amsterdam

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online