Harry biedt excuses aan voor verkeerde petkeuze: ‘Weinig keus’

Prins Harry (41) heeft met een knipoog zijn excuses aangeboden voor het dragen van een Los Angeles Dodgers-pet tijdens een honkbalwedstrijd tegen de Canadese Toronto Blue Jays. In een interview met CTV News vertelde hij dat hij ‘weinig keus’ had.

Uit beleefdheid

De prins was uitgenodigd door de eigenaar van de Dodgers en vond het ‘beleefd’ om een pet van het team te dragen. Bovendien kon hij er ook praktisch voordeel in zien. “Als je bovenop je hoofd veel haar mist en je onder een schijnwerper zit, pak je elke hoed die je kunt krijgen”, grapte prins Harry.

World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game 4

Harry greep daarna naar een Blue Jays-pet die hij eerder die dag cadeau had gekregen van Canadese veteranen. Hij zette de pet op en zei: “Ik ga deze vanaf nu dragen, zodat ik dat soort fouten niet meer maak.”

Kritiek

De prins kreeg eerder kritiek omdat hij met zijn petkeuze geen loyaliteit toonde aan Canada, dat onderdeel is van het Gemenebest met koning Charles als staatshoofd. Sinds Harry en Meghan in 2020 afstand deden van hun koninklijke taken, woont het stel met hun twee kinderen in Californië.

