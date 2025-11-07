Prince Harry, Duke Of Sussex Attends Invictus Engagements In London

Harry biedt excuses aan voor verkeerde petkeuze: ‘Weinig keus’

Tekst: Denise Delgado

07/11/2025

Prins Harry (41) heeft met een knipoog zijn excuses aangeboden voor het dragen van een Los Angeles Dodgers-pet tijdens een honkbalwedstrijd tegen de Canadese Toronto Blue Jays. In een interview met CTV News vertelde hij dat hij ‘weinig keus’ had.

Uit beleefdheid

De prins was uitgenodigd door de eigenaar van de Dodgers en vond het ‘beleefd’ om een pet van het team te dragen. Bovendien kon hij er ook praktisch voordeel in zien. “Als je bovenop je hoofd veel haar mist en je onder een schijnwerper zit, pak je elke hoed die je kunt krijgen”, grapte prins Harry.

De tekst gaat verder onder de foto.

Meghan Harry World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game 4
World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game 4

Lees ook: Prins Harry en Meghan stralen bij benefietconcert Kevin Costner

Harry greep daarna naar een Blue Jays-pet die hij eerder die dag cadeau had gekregen van Canadese veteranen. Hij zette de pet op en zei: “Ik ga deze vanaf nu dragen, zodat ik dat soort fouten niet meer maak.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Kritiek

De prins kreeg eerder kritiek omdat hij met zijn petkeuze geen loyaliteit toonde aan Canada, dat onderdeel is van het Gemenebest met koning Charles als staatshoofd. Sinds Harry en Meghan in 2020 afstand deden van hun koninklijke taken, woont het stel met hun twee kinderen in Californië.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @HELLOMAG
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Prins William schittert op de groene loper naast Kylie Minogue en Shawn Mendes
Meghan Markle keert terug naar het witte doek: ‘Iets wat ze graag doet’
Prins William krijgt stadssleutel van Rio de Janeiro: ‘Een eer’
Zien! David Beckham officieel geridderd door koning Charles
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Antwerpen K3 Originals Reunion Concert

Hierom draagt Karen Damen van K3 een pruik tijdens de reünieconcerten

Na jaren staan Karen, Kristel en Kathleen opnieuw samen op het podium. ‘K3 Originals – Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen’ biedt een unieke blik achter de schermen van hun langverwachte reünie en laat zien hoe het iconische trio toeleeft naar hun eerste show. In de documentaire onthult Karen Damen (50) ook waarom ze tijdens de concerten een pruik draagt.
Party Winnaar Ns Publieksprijs Bekendgemaakt Bij Eenvandaag: Paulien Cornelisse

Paulien Cornelisse ontroerd door winnen NS Publieksprijs

Woensdagavond is in het tv-programma ‘Eenvandaag’ bekendgemaakt dat Paulien Cornelisse de NS Publieksprijs heeft gewonnen. Eerder had ze in ‘LUBACH’ al laten weten dat ze deze prijs dolgraag zou willen winnen en nu is het zover.
Vriendin Planners

Deze 5 sterrenbeelden zijn de beste planners

Er zijn mensen die altijd precies weten waar hun sleutels liggen, hun agenda strak op orde hebben en al weken van tevoren weten wat er op tafel komt. En dan zijn er mensen die blij zijn als ze in één keer hun zonnebril kunnen vinden. Volgens de sterren speelt jouw sterrenbeeld best een rol in hoe goed je kunt plannen en organiseren. 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise