Gravin Eloïse en prinses Laurentien zetten zich in voor kinderen zonder bril

Tekst: Denise Delgado

31/03/2026

Gravin Eloise en prinses Laurentien zijn een nieuw initiatief begonnen om kinderbrillen beschikbaar te maken voor gezinnen die die zelf niet kunnen betalen. Dat maakten ze bekend tijdens het Ondernemersgala in Den Haag.

Volgens Laurentien hebben in Nederland zo’n 64.000 kinderen een bril nodig, terwijl daar thuis geen geld voor is. Met het project ‘Eén bril, een wereld van verschil’ willen zij daar iets aan doen.

Het initiatief sluit aan bij hun sociale onderneming My Lima Lima, waarmee zij geld inzamelen voor goede doelen. Die organisatie verkoopt gedoneerde kleding en gebruikt de opbrengst voor maatschappelijke projecten.

10.000 gedoneerd

Tijdens de avond werd ook direct geld opgehaald voor het nieuwe brilleninitiatief. Zo doneerde Rabobank Den Haag 10.000 euro. In totaal bracht de avond 65.000 euro op.

