Getuige over Marius Borg Høiby: ‘Ze wilde slapen, hij wilde doorgaan’

Tekst: Denise Delgado

Een vriendin van de vrouw die Marius Borg Høiby van verkrachting beschuldigt, heeft donderdag in de rechtbank in Oslo verklaard dat Høiby in de bewuste nacht steeds bleef aandringen op seks. Volgens de getuige was het vermeende slachtoffer moe en wilde ze slapen, maar Marius zou hebben doorgezet.

Spanning op het feest

De getuige vertelde dat ze zich herinnert dat haar vriendin aangaf naar bed te willen, terwijl Marius wilde doorgaan. Dat zorgde volgens haar voor spanning tussen de twee. De gebeurtenissen speelden zich af tijdens een feest op de eilandengroep Lofoten. Eerder zouden Marius en de vrouw die nacht meerdere keren met wederzijdse instemming seks hebben gehad, voordat hij haar later in haar slaap zou hebben verkracht.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Marius en zijn advocaten in de rechtbank

Lees ook: Marius Borg Høiby bekent schuld na nieuwe aanklachten

‘Hij ging maar door’

De volgende dag bespraken de vriendinnen wat er was gebeurd. Volgens de getuige zou de aangeefster hebben gezegd dat de zoon van prinses Mette-Marit bleef doorgaan ‘zonder te stoppen’.

Telefoontjes en Tinder-kennismaking

Ook verklaarde de getuige dat Marius op het feest veel aan het bellen was voordat hij met de aangeefster een kamer binnenging. Hij zou hebben gezegd dat hij het eerst moest uitmaken met zijn vriendin, zodat hij met de aangeefster verder kon. De getuige gaf daarnaast aan dat haar vriendin Marius eerder via Tinder had ontmoet en in eerste instantie ‘voor de grap’ met hem naar bed was gegaan, omdat ze niet echt in hem geïnteresseerd zou zijn.

Lees ook: Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

Meerdere beschuldigingen

De vrouw is één van de vier die Marius beschuldigen van verkrachting.

Bekijk ook:

BEELD: ANP