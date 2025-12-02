Foto’s staatsbezoek: Koning prijst Surinaamse veerkracht tijdens staatsbanket

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58) stond maandagavond tijdens het staatsbanket in Paramaribo uitgebreid stil bij de ‘Surinaamse weerbaarheid en verzetsstrijd door de eeuwen heen’. De koning sprak zijn waardering uit op de eerste dag van het staatsbezoek, tijdens een diner dat werd aangeboden door president Jennifer Geerlings-Simons.

Niet te breken

Volgens de koning heeft Suriname een opmerkelijk uithoudingsvermogen. “Onrecht, schokgolven en economische tegenspoed; ze breken de geest van de Surinamers niet. U komt tegenslagen te boven. Altijd. Ook al vergt dit vaak grote offers,” zei hij.

Moedige marrons

Willem-Alexander noemde voorbeelden uit de Surinaamse geschiedenis, zoals de ‘moedige marrons’ die hun vrijheid verdedigden, verzetsleider Boni en schrijver Anton de Kom, ‘die ons een spiegel voorhield waarin we ons eigen gebrek aan menselijkheid scherp gereflecteerd zagen.’

Ook de Surinaamse bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog werd door de koning nadrukkelijk genoemd. Hij prees de Surinaamse kanonniers die vrijwillig dienst deden op Nederlandse marine- en koopvaardijschepen, én het eerste schip dat na de oorlog van Paramaribo naar Amsterdam voer met ‘hulpgoederen van de Surinaamse bevolking’.

De koning sprak de wens uit dat Nederland en Suriname hun culturele band en het gedeelde erfgoed verder zullen versterken. Toch maakte hij één luchtige kanttekening: als Natio en Oranje elkaar komende zomer treffen op het WK, ‘dan zal van makandra helaas geen sprake kunnen zijn. Dan moet u zich toch echt voorbereiden op sportieve, maar felle competitie.’

BEELD: ANP