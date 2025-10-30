Foto’s! Sportieve date night voor Meghan en Harry

Tekst: Denise Delgado

Een sportief én romantisch avondje uit voor Meghan Markle (44) en prins Harry (41)! Het stel werd dinsdag gespot tijdens Game Four van de World Series tussen de Toronto Blue Jays en de Los Angeles Dodgers in het beroemde Dodger Stadium. Hand in hand en met matching blauwe petten moedigden ze enthousiast het thuisteam aan.

Op foto’s is te zien dat de hertog en hertogin van Sussex knus naast elkaar zaten achter de thuisplaat. Daar genoten ze zichtbaar van de sfeer. Meghan koos voor een klassieke look: een witte blouse met een donkerblauwe trui nonchalant over haar schouders, een stijlvolle knipoog naar de Amerikaanse preppy-stijl. Harry hield het casual met een wit T-shirt en een donkerblauw colbert.

World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game 4

Het stel klapte, lachte en praatte geanimeerd met elkaar terwijl ze af en toe een drankje deelden. Toen een spannende actie op het veld plaatsvond, stonden ze samen op om te applaudisseren, helemaal opgaand in de energie van het publiek. Ook op het Instagram-account van Meghan konden de volgers meegenieten van hun ‘date night’.

World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game Four

Instagram: @meghan

Instagram: @meghan

World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game Four

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MEGHAN