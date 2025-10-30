Meghan Harry Toronto Blue Jays Defeated The Los Angeles Dodgers 6 2 To Win Game 4 Of The 2025 World Series.

Foto’s! Sportieve date night voor Meghan en Harry

Tekst: Denise Delgado

30/10/2025

Een sportief én romantisch avondje uit voor Meghan Markle (44) en prins Harry (41)! Het stel werd dinsdag gespot tijdens Game Four van de World Series tussen de Toronto Blue Jays en de Los Angeles Dodgers in het beroemde Dodger Stadium. Hand in hand en met matching blauwe petten moedigden ze enthousiast het thuisteam aan.

Op foto’s is te zien dat de hertog en hertogin van Sussex knus naast elkaar zaten achter de thuisplaat. Daar genoten ze zichtbaar van de sfeer. Meghan koos voor een klassieke look: een witte blouse met een donkerblauwe trui nonchalant over haar schouders, een stijlvolle knipoog naar de Amerikaanse preppy-stijl. Harry hield het casual met een wit T-shirt en een donkerblauw colbert.

De tekst gaat verder onder de foto.

Meghan Harry World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game 4
World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game 4

Lees ook: Harry en Meghan verlengen alsnog contract met Netflix

Het stel klapte, lachte en praatte geanimeerd met elkaar terwijl ze af en toe een drankje deelden. Toen een spannende actie op het veld plaatsvond, stonden ze samen op om te applaudisseren, helemaal opgaand in de energie van het publiek. Ook op het Instagram-account van Meghan konden de volgers meegenieten van hun ‘date night’.

World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game Four
World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game Four
Scherm­afbeelding 2025 10 30 Om 10.45.29
Instagram: @meghan
Scherm­afbeelding 2025 10 30 Om 10.45.35
Instagram: @meghan

Lees ook: Meghan bedankt Harry en naasten voor onvergetelijke verjaardag

World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game Four
World Series Toronto Blue Jays V Los Angeles Dodgers Game Four

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MEGHAN

LEES OOK

Koning Willem-Alexander 12,5 jaar op de troon
Amalia schittert in vintage jurk van oma Beatrix
Oei! Machtsstrijd tussen Kate en Camilla: ‘Alsof er twee koninginnen zijn’
Koning Charles door boze demonstrant nageroepen over prins Andrew en Epstein
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Premiere The Harbour Club Vegas Show Dave Roelvink

Dave Roelvink vergeet schoenen én sleutel: ‘Dat ze mij laten stemmen’

Dave Roelvink (31) stapte woensdagavond zonder schoenen én zonder sleutels de deur uit. Op Instagram Stories deelt hij met veel zelfspot hoe hij uiteindelijk op zijn sokken door de regen moest lopen.
Party Premiere Van Moulin Rouge! De Musical

Rob Kemps over liefde voor vrouw Stephanie na bruiloft: ‘Alsof bliksem insloeg’

Rob Kemps straalt sinds zijn huwelijk met zijn grote liefde Stephanie. Hij omschrijft hun ontmoeting nog steeds als “alsof bliksem insloeg” en dat gevoel is na de bruiloft alleen maar sterker geworden. Voor Rob voelt het alsof de wereld op zijn plek is gevallen. Hij zegt dat Stephanie rust én vuur in zijn leven brengt,…
Vriendin Zo slecht is het dragen van te strakke kleding voor je gezondheid

Zo slecht is het dragen van te strakke kleding voor je gezondheid

Van een iets te strakke ‘high-waist jeans’ tot een strakke top: iedereen heeft wel ervaring met het dragen van krappe kleding. Dat het niet comfortabel is weten we, maar wist je dat het ook slecht is voor je gezondheid om strakke kleding te dragen? 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise