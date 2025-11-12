Gettyimages 2239623334.jpg Harry Meghan

Wow! Foto’s Harry en Meghan verwijderd van social media Kim Kardashian

Tekst: Denise Delgado

12/11/2025

Wat begon als een stralend Hollywood-feest, eindigde in een mysterie: de foto’s van prins Harry (41) en hertogin Meghan (44) van Kris Jenner’s 70e verjaardagsfeest zijn ineens van Kim Kardashian’s Instagram verdwenen.

Bezoekers zagen het voormalige royals-koppel over het weekend stralend buiten het exclusieve feest aan de Beverly Hills-mansion van Jeff Bezos en Lauren Sanchez poseren. Binnen werd alles vastgelegd, maar fans ontdekten al snel dat de foto’s van Harry en Meghan van binnen verdwenen waren.

Op de verwijderde beelden was onder andere te zien hoe Meghan breed glimlachend naast Kim stond, terwijl Harry op de achtergrond met iemand in gesprek was. Op een andere foto legde Meghan haar hand op Kris Jenner’s schouder terwijl Harry een grappig gezicht trok. Ook een foto waarop Meghan de Netflix-baas Reed Hastings begroette met een omhelzing, is verdwenen.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Harry en Meghan verlengen alsnog contract met Netflix

Fans reageerden verbaasd op Reddit. ‘Waarom verwijderen ze die foto? We zagen ze toch op het feest?’ schreef iemand. Een ander: ‘Best ongemakkelijk om de uitnodiging te accepteren, maar je foto’s niet geassocieerd willen zien met je aanwezigheid.’

Feest met A-list celebs

Het sterrenfeest zat bomvol grote namen. Kris poseerde met Beyoncé, danste met Justin Bieber en deelde achter-de-schermen-beelden van haar Bond-thema-feest. De foto’s in onderstaande Instagram-post zijn plotseling nergens te bekennen:

Wat de reden is van het verdwijnen van de foto’s, is nog niet bekend. Zowel vertegenwoordigers van Kim als Kris zijn nog niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @NYPOST & @KIMKARDASHIAN
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Meghan Markle grapt over acteerrentree: ‘Voel me een beetje roestig’
Willem-Alexander en Máxima gaan los tijdens Lady Gaga-concert
Meghan Markle steelt de show in Bondgirl-look op verjaardag Kris Jenner
Column: Dé Majesteit
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Edsilia Rombley

Edsilia Rombley moet wennen aan puberdochters

Nu de dochters van Edsilia Rombley aan het puberen zijn, merkt ze dat ze steeds vaker met hen in discussie moet over dingen. Iets dat vroeger toen zij jong was nooit in haar opkwam, deelt ze deze week in Weekend. “Als mijn moeder iets zei, ging ik echt niet in discussie.” Edsilia Rombley heeft twee…
Party Bente Fokkens

Bente Fokkens werd onzeker van haatreacties

Bente Fokkens probeert zich niet te laten beïnvloeden door wat anderen van haar vinden, maar dat lukt niet altijd. In een gesprek met &C vertelt ze open over de impact van negatieve reacties en de manier waarop ze met onzekerheid omgaat. Hoewel ze inmiddels positiever wordt benaderd, herinnert ze zich nog goed hoe hard online commentaar kan aankomen.
Vriendin Kerstmusthaves: waxinelichtje met kerstboompje, blauwe achtergrond

Maak het aftellen naar kerst extra bijzonder met deze top 5 adventskalenders van 2025

De dagen worden langer, de lichtjes gaan wat eerder aan en ineens ruik je al de geur van winter. Heerlijk! December mogen we best als feestmaand vóór de feestmaand zien… en wat is er leuker dan elke dag een klein cadeautje te mogen openen? Dit zijn de Top 5 Adventskalenders van 2025 waarmee je de aanloop naar kerst extra bijzonder maakt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise