Wow! Foto’s Harry en Meghan verwijderd van social media Kim Kardashian

Tekst: Denise Delgado

Wat begon als een stralend Hollywood-feest, eindigde in een mysterie: de foto’s van prins Harry (41) en hertogin Meghan (44) van Kris Jenner’s 70e verjaardagsfeest zijn ineens van Kim Kardashian’s Instagram verdwenen.

Bezoekers zagen het voormalige royals-koppel over het weekend stralend buiten het exclusieve feest aan de Beverly Hills-mansion van Jeff Bezos en Lauren Sanchez poseren. Binnen werd alles vastgelegd, maar fans ontdekten al snel dat de foto’s van Harry en Meghan van binnen verdwenen waren.

Op de verwijderde beelden was onder andere te zien hoe Meghan breed glimlachend naast Kim stond, terwijl Harry op de achtergrond met iemand in gesprek was. Op een andere foto legde Meghan haar hand op Kris Jenner’s schouder terwijl Harry een grappig gezicht trok. Ook een foto waarop Meghan de Netflix-baas Reed Hastings begroette met een omhelzing, is verdwenen.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Harry en Meghan verlengen alsnog contract met Netflix

Fans reageerden verbaasd op Reddit. ‘Waarom verwijderen ze die foto? We zagen ze toch op het feest?’ schreef iemand. Een ander: ‘Best ongemakkelijk om de uitnodiging te accepteren, maar je foto’s niet geassocieerd willen zien met je aanwezigheid.’

Feest met A-list celebs

Het sterrenfeest zat bomvol grote namen. Kris poseerde met Beyoncé, danste met Justin Bieber en deelde achter-de-schermen-beelden van haar Bond-thema-feest. De foto’s in onderstaande Instagram-post zijn plotseling nergens te bekennen:

Wat de reden is van het verdwijnen van de foto’s, is nog niet bekend. Zowel vertegenwoordigers van Kim als Kris zijn nog niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @NYPOST & @KIMKARDASHIAN

Via: Royalty-Online