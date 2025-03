Eloise van Oranje verdedigt haar scriptie voor Hotelschool

Dít is waarom Meghan dol is op de achternaam ‘Sussex’

De dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn begon in 2020 aan haar opleiding en liep vorig jaar enkele maanden stage bij het Nederlandse onlinemodebedrijf Otrium in New York. In februari leverde ze haar scriptie in.

‘Omg helemaal niet verteld!! Maar vandaag heb ik m’n scriptie verdediging van hotelschool!!’ schrijft Eloise bij een foto van zichzelf in de trein. ‘Eigenlijk meer zin in dan zenuwen.’

Eloise van Oranje (22) staat maandag voor een belangrijk moment in haar studie: ze mag haar scriptie verdedigen. Dat laat de gravinfluencer weten via Instagram.

