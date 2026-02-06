Eloise van Oranje blikt terug op jeugd in België: ‘Daar kon ik doen wat ik wilde’

Eloise van Oranje (23) groeide voor een groot deel op in België, waar ze naar een Franstalige school ging en een vaste, vertrouwde routine had met verschillende vriendengroepen. Toen ze op haar dertiende naar Nederland verhuisde, veranderde dat ineens. In de podcast ‘Kapper van de Sterren’ vertelt ze hoe groot die omschakeling voor haar was.

Schijnwerpers

Als ze terugkijkt op haar jeugd, overheerst vooral een positief gevoel. ‘Fijn’, noemt ze het, en ze zegt dankbaar te zijn voor de opvoeding en waarden die ze van huis uit meekreeg. Volgens Eloise kon ze veel doen wat ze wilde en groeide ze relatief ‘normaal’ op, zonder constant in de schijnwerpers te staan. ‘Daar heb ik alles kunnen doen wat ik wilde.’

Vloeiend Frans

Op haar Belgische school werd ze dagelijks omringd door leerlingen met uiteenlopende achtergronden, vertelt ze. Vriendinnen kwamen bijvoorbeeld uit Libanon en Egypte, of hadden een gemengde Italiaans-Vlaamse achtergrond. Die internationale omgeving maakte dat Eloise vloeiend Frans spreekt, iets wat ze zelf lachend haar ‘extra partytrick’ noemt.

De verhuizing naar Nederland bracht echter ook uitdagingen met zich mee, vooral door de taal. ‘Ik was niet vloeiend in Nederlands. Ik kon niet op dezelfde manier nadenken in het Nederlands als hoe ik in het Frans had gedaan’, legt ze uit. Daardoor kostte het tijd om gesprekken in het Nederlands echt vlot te voeren en precies te zeggen wat ze bedoelde.

Extra aandacht

Hoewel ze uitkeek naar de stap, merkte ze dat haar leven in Nederland ook veranderde door de extra aandacht voor haar rol binnen het Koninklijk Huis. Op school werd ze soms aangesproken als ‘prinses’. Tegelijk vertelt ze dat ze fijn werd opgevangen door een groep vriendinnen, wat haar hielp om te aarden.

Met terugwerkende kracht kijkt Eloise vooral met waardering terug. Ze noemt het wonen in het buitenland en het opbouwen van vriendschappen als een enorme verrijking. Zo leer je naar haar zeggen moeite te doen om je plek te vinden, en dat vormt je.

