Eloise van Oranje openhartig over liefdesleven

Tekst: Nicky Molendijk

In de Amazon Prime-serie Open Casa van Robbert Rodenburg is Eloise van Oranje erg openhartig over haar relatiestatus. De gravin onthult in het programma ‘zo happy’ te zijn.

In het programma vraagt Robbert of er nog leuke mannen in het leven van Eloise zijn. “Leuke mannen?”, zegt de gravin lachend. “Nee, ik ben zo happy, lekker op mezelf”, vertelt ze.

De gravin is dus ‘happy’ single, maar dat betekent niet dat ze niet op dates gaat. “Ik hou van dates hebben, ik hou van flirten, ik hou van mensen leren kennen. Ik vind dat zo leuk, want je leert ook heel veel over jezelf. Zeker als je geen verwachtingen erbij hebt, dan gaat het echt om het proces en niet om het eindgoal”, licht ze toe.

Voorlopig ziet Eloise een relatie nog niet zitten. “Ik ben te jong om daar helemaal in op te gaan. En ik heb geen tijd”, geeft ze aan. “Behalve als ik opeens denk: yeah, dit is ‘m”.