Willem Alexander Jaffa Rotterdam

Dunne friet of dikke friet? Dít eet onze koning het liefst

Tekst: Denise Delgado

16/10/2025

Koning Willem-Alexander (58) blijkt een duidelijke voorkeur te hebben als het om friet gaat. Tijdens een werkbezoek aan Breda liet hij weten dat hij liever dunne frietjes eet dan dikke patatten. Ook houdt de koning meer van rechte frietjes dan van gekrulde varianten. Dat meldt ‘Blauw Bloed’.

De vorst bracht een bezoek aan het Global Innovation and Support Center van NewCold, een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in geautomatiseerde vrieshuizen voor de voedingsindustrie. Hélène Hendriks, die de aftrap van het plenaire programma presenteerde, greep haar kans om de koning een luchtige vraag te stellen: “Geeft hij de voorkeur aan gekrulde of rechte friet?” De koning hoefde daar niet lang over na te denken: rechte friet.

Lees ook: Koning Willem-Alexander in de rij voor een kapsalon in Rotterdam: 'Hij heeft netjes gewacht'

Volgens Máxima is het friet

Of Willem-Alexander zichzelf tot team friet of team patat rekent, liet hij in het midden. Koningin Máxima heeft zich dit jaar wel in deze oer-Hollandse discussie gemengd. Tijdens NLdoet koos ze, na een korte twijfel, voor team friet. Haar reden was verrassend logisch: in het Spaans, haar moedertaal, heet het immers patatas fritas. Toch lijkt Máxima geen groot liefhebber van de aardappel in welke vorm dan ook, want ze gaf eerlijk toe dat ze eigenlijk niet zo dol is op aardappelen.

Lees ook: Patat of friet? Koningin Máxima weet het juiste antwoord!

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

