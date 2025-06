Koning Willem-Alexander in de rij voor een kapsalon in Rotterdam: ‘Hij heeft netjes gewacht’

Tekst: Denise Delgado

Bij Jaffa Shoarma in hartje Rotterdam moesten ze vrijdagavond even met hun ogen knipperen: stond daar nou écht koning Willem-Alexander (58) in de rij? Samen met koningin Máxima (54) en dochter Alexia (20) sloot hij aan bij de populaire shoarmatent aan de Witte de Withstraat.

Netjes in de rij gewacht

De royals stonden klaar voor een kapsalon. En dat tijdens het spitsuur! De koning, die in een casual outfit met een blauw petje op liep, viel nauwelijks op tussen het uitgaanspubliek en de studentenmassa. Toch was het personeel behoorlijk verbaasd. “Ondanks de drukte heeft hij netjes gewacht. Wat eigenlijk best gek is: hij is gewoon de koning van het land,” vertelt Yakup Gunbulut, de zoon van de eigenaar van Jaffa Shoarma.

De sfeer bleef relaxed: op sociale media zijn beelden opgedoken waarop te zien is hoe Willem-Alexander ontspannen zit te kletsen tussen de andere gasten, midden in de drukte. Een koninklijk kapsalonmoment dat niemand daar snel zal vergeten.

Heel spontaan

Yakup was er zelf niet bij was toen de Oranjes vrijdagavond binnenstapten. Maar dat het bezoek indruk maakte, is duidelijk: “Hij kwam zó binnengelopen met Máxima en Alexia. Heel spontaan.” Zijn vader, die die avond wel aan het werk was, herkende de koning meteen.

Kapsalon met cola

Volgens Yakup is het geen toeval dat Willem-Alexander juist bij Jaffa terechtkwam. Hij had gehoord dat je ‘voor goed eten bij Jaffa Shoarma moet zijn.’ De koning bestelde de klassieker waar de zaak groot mee is geworden: de originele kapsalon. “Met een colaatje erbij.” Yakub gaat verder: “In de twintig minuten dat ze in de zaak waren, is de koning met iedere werknemer op de foto geweest. Het was een hele eer.”

Logeerpartij

Onlangs stond Nederland nog volop in de schijnwerpers tijdens de NAVO-top. Koning Willem-Alexander liet zich toen ook van zijn meest gastvrije kant zien: hij nodigde de Amerikaanse president Donald Trump uit om te overnachten in zijn woonpaleis Huis ten Bosch. Een bijzondere gebeurtenis, want nooit eerder verbleef een zittende Amerikaanse president in het koninklijk verblijf. Bekijk de video hieronder:

