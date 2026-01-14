Kate William

Dit was Kate’s strenge reminder aan William tijdens kroning Charles

Tekst: Denise Delgado

14/01/2026

Tijdens de kroning van koning Charles in 2023 gingen alle ogen vanzelfsprekend naar de Britse royals, maar het was juist een klein detail dat indruk maakte. Prins William liet zich opnieuw van zijn meest hoffelijke kant zien, terwijl Catherine, prinses van Wales, hem op haar beurt nog snel voor iets praktisch waarschuwde.

Discreet moment

De processie naar Westminster Abbey was groots, plechtig en tot in de puntjes verzorgd. Mantels, uniformen en japonnen vragen in zo’n setting niet alleen om uitstraling, maar ook om oplettendheid: één verkeerde stap kan al snel onhandig ogen, zeker wanneer de wereld meekijkt. Juist daarom is het zo herkenbaar dat Kate, terwijl zij samen voortliepen, heel even naar William draaide om hem te attenderen op wat er letterlijk aan hun voeten gebeurde.

Volgens liplezer Jeremy Freeman sprak ze daarbij vier woorden uit die inmiddels veel worden aangehaald: ‘Let op de jurk’. Een korte, heldere waarschuwing, niet dramatisch, maar wel beslist die past bij de precisie van een ceremonie waarin elke beweging telt.

Lees ook: Taylor Swift maakt selfie met prins William

Onder controle

William bleef ogenschijnlijk kalm en zou volgens diezelfde lezing hebben geantwoord: ‘Maak je geen zorgen, ik heb het onder controle.’ Het type reactie dat menig toeschouwer herkent: geruststellend, praktisch en met die typische beheersing die je op zo’n moment hoopt te bewaren.

Lees ook: Prins William mist poolshot en geeft fotografen de schuld

Uiteindelijk verliep alles vlekkeloos. Niemand leek te struikelen over stof, zomen of mantels en de stoet zette zonder hapering door. Maar juist doordat het moment zo klein en menselijk was, kreeg het iets ontwapenends.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Prins Bernhard en zoon Benjamin trotseren sneeuw in badjas
Column: 2026 spannend jaar voor Oranjes
Column: koning spant de kroon
Column: Te veel Máxima?
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Chantal Janzen, Monique Westenberg en Mart Hoogkamer

Van Mart Hoogkamer tot Monique Westenberg: BN’ers blikken terug op 2016

Het is een trend op sociale media: nu we in 2026 zijn aangekomen, kijken we tien jaar terug. Want hoe zag ons leven eruit in 2016? Ook BN’ers vragen het zich af en duiken in hun fotogalerij.
Weekend Hans Kazàn Illusionist Portret

Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Hans Kazàn heeft stiekeme hoop dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie weer bij elkaar komen. Zich bemoeien met de situatie doet hij niet, maar het zou toch wel leuk zijn als het weer goed komt tussen die twee, droomt hij deze week in Weekend. “Dan sta ik hier met een brede glimlach.” Net…
Vriendin fret

Een fret als huisdier? Dit is belangrijk om te weten

Ben je op zoek naar een huisdier dat nét even anders is dan een hond, kat of konijn? Dan is een fret misschien iets voor jou. Dit is belangrijk om te weten voordat je het dier in huis haalt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise