Dit was Kate’s strenge reminder aan William tijdens kroning Charles

Tekst: Denise Delgado

Tijdens de kroning van koning Charles in 2023 gingen alle ogen vanzelfsprekend naar de Britse royals, maar het was juist een klein detail dat indruk maakte. Prins William liet zich opnieuw van zijn meest hoffelijke kant zien, terwijl Catherine, prinses van Wales, hem op haar beurt nog snel voor iets praktisch waarschuwde.

Discreet moment

De processie naar Westminster Abbey was groots, plechtig en tot in de puntjes verzorgd. Mantels, uniformen en japonnen vragen in zo’n setting niet alleen om uitstraling, maar ook om oplettendheid: één verkeerde stap kan al snel onhandig ogen, zeker wanneer de wereld meekijkt. Juist daarom is het zo herkenbaar dat Kate, terwijl zij samen voortliepen, heel even naar William draaide om hem te attenderen op wat er letterlijk aan hun voeten gebeurde.

Volgens liplezer Jeremy Freeman sprak ze daarbij vier woorden uit die inmiddels veel worden aangehaald: ‘Let op de jurk’. Een korte, heldere waarschuwing, niet dramatisch, maar wel beslist die past bij de precisie van een ceremonie waarin elke beweging telt.

Onder controle

William bleef ogenschijnlijk kalm en zou volgens diezelfde lezing hebben geantwoord: ‘Maak je geen zorgen, ik heb het onder controle.’ Het type reactie dat menig toeschouwer herkent: geruststellend, praktisch en met die typische beheersing die je op zo’n moment hoopt te bewaren.

Uiteindelijk verliep alles vlekkeloos. Niemand leek te struikelen over stof, zomen of mantels en de stoet zette zonder hapering door. Maar juist doordat het moment zo klein en menselijk was, kreeg het iets ontwapenends.

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online