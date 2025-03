Dít is waarom Meghan dol is op de achternaam ‘Sussex’

Tekst: Denise Delgado

Sinds Meghans (43) huwelijk met prins Harry in 2018, draagt ze de titel van Hertogin van Sussex. Dit brengt niet alleen een nieuwe naam met zich mee, maar ook een persoonlijke betekenis. In de Netflix-serie ‘With Love, Meghan’ deelt ze waarom het dragen van de achternaam ‘Sussex’ zo belangrijk voor haar is

In de tweede aflevering maakt actrice Mindy Kaling een grapje dat de wereld waarschijnlijk geschokt zou zijn om te weten dat Meghan fan is van Jack in the Box [fastfoodketen. red]. Meghan reageert lachend: “Het is zo grappig dat je ‘Meghan Markle’ blijft zeggen. Je weet toch dat ik nu Sussex ben?”

Meghan legt uit dat het voor haar zoveel meer betekent nu ze kinderen heeft. “Je hebt kinderen en je zegt: ‘nee, ik deel mijn naam met mijn kinderen,’ en dat voelt zo… Ik wist niet hoe betekenisvol dat voor mij zou zijn, maar het betekent echt zoveel om te kunnen zeggen: ‘Dit is onze familienaam. Onze kleine familienaam.'”

Meghan en Mindy – © Netflix

Toen de voormalige actrice in 2018 met prins Harry trouwde, verleende koningin Elizabeth hen de titels van Hertog en Hertogin van Sussex. Voordat Charles koning werd, gebruikten Archie en Lili de achternaam Mountbatten-Windsor, maar toen hij de troon besteeg, werden Meghan en Harry’s kinderen prins Archie van Sussex en prinses Lilibet van Sussex. Informeel gebruiken ze nu de achternaam Sussex.

© Getty Images

“Het is onze gedeelde naam als gezin en ik denk niet dat ik me realiseerde hoeveel het voor mij zou betekenen totdat we kinderen kregen,” vertelt de hertogin. “Ik hou ervan dat dit iets is wat Archie, Lili, H en ik allemaal samen delen. Het betekent veel voor me.”

BEELD: NETFLIX

Via: Royalty-Online