Dít is waarom Eloise zich ongemakkelijk voelt in ‘gewone’ kledingwinkels

Tekst: Denise Delgado

07/08/2025

Eloise van Oranje (23) vindt het lastig om een gewone kledingwinkel binnen te lopen. In de podcast ‘Taboe’ vertelt de gravinfluencer dat ze zich soms ongemakkelijk voelt, uit angst dat mensen denken dat ze fast fashion koopt.

Fast fashion

Fast fashion is kleding die snel en goedkoop wordt gemaakt, zodat winkels steeds nieuwe spullen kunnen verkopen, maar dat is vaak slecht voor het milieu en voor de mensen die het maken. Hoewel de gravin bekendstaat om haar duurzame stijl en eigen vintagewinkel, duikt ze af en toe toch een reguliere winkel in, puur voor de inspiratie. “Ik vind eigenlijk het leukste om in de winkels rond te kijken wat er een beetje speelt”, legt Eloise uit.

Toch knaagt het soms: “Omdat ik er zo mee bezig ben en mensen me steeds vaker herkennen, denk ik wel even: oei, wat zullen ze van me denken? Zou iemand nu denken dat ik fast fashion koop? Het is geen taboe voor mij, maar ik voel me er toch wat ongemakkelijk bij,” zegt de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien openhartig.

Tweedehands

Wanneer ze voor het laatst fast fashion kocht, weet ze niet meer. Toch ligt dat op het gebied van hygiëne net even anders. Haar basics? Die koopt ze gewoon nieuw. Zo koopt ze ondergoed en sokken niet tweedehands. “I’m sorry, dat ga ik niet tweedehands kopen.”

Vintagewinkel

In april vierde Eloise samen met haar moeder het eenjarig bestaan van hun gezamenlijke project: haar eigen vintagewinkel.

