Dít is waarom Amalia nog niet mee kan op staatsbezoek

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) zouden het geweldig vinden als prinses Amalia (21) eens meegaat op een uitgaand staatsbezoek. Dat vertelde Máxima tijdens het persgesprek in Suriname.

Amalia kan geen lessen missen

“Natuurlijk proberen we dat”, antwoordde Máxima op de vraag of er was overwogen Amalia mee te nemen. “Maar ze moet studeren en ze zit ook bij Defensity College. Dus het is niet dat ze niks te doen heeft. En ze kan niet elke keer les missen. We hopen wel dat als ze alle studies afrondt, ze wel met ons mee mag.”

Foto’s delen via WhatsApp

Op de vraag of Amalia, als toekomstig staatshoofd, extra voorbereid wordt op dit soort reizen, antwoordde koning Willem-Alexander dat ze alle drie hun dochters dezelfde inkijk geven. “We vertellen over deze reis en onze ervaringen. Wat dat betreft zijn onze drie dochters ons even lief en vertellen we ze evenveel waar we mee bezig zijn” Máxima vulde lachend aan dat ze tijdens het bezoek gewoon appcontact hadden: “En foto’s gedeeld per WhatsApp.”

