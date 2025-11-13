Prins Andrew School 2048x1404.jpg

Buckingham Palace past naam van Andrew opnieuw aan

Tekst: Denise Delgado

13/11/2025

Volgens Britse media overweegt Buckingham Palace opnieuw een aanpassing in de naam van prins Andrew (65). Naar verluidt zal er een koppelteken worden toegevoegd aan zijn huidige achternaam, waardoor hij voortaan als Andrew Mountbatten-Windsor door het leven zou gaan.

De jongere broer van koning Charles verloor eerder zijn koninklijke titels vanwege zijn omstreden banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Sindsdien wordt Andrew niet langer aangeduid als His Royal Highness of hertog van York.

De recente naamswijziging, waarbij hij simpelweg Andrew Mountbatten Windsor werd genoemd, zorgde al voor opgetrokken wenkbrauwen bij royaltyvolgers.

Lees ook: Buckingham Palace schrapt titel prins Andrew van website

Britse en Duitse familie

Er ontbrak dus een koppelteken. Koningin Elizabeth had 65 jaar geleden in de regels vastgelegd dat haar nakomelingen zonder koninklijke titels dat koppelteken juist wél moeten krijgen. Het zou een verwijzing zijn naar zowel de Britse koninklijke lijn als de Duitse familie van prins Philip.

Toen er werd gevraagd naar het ontbreken van het koppelteken bij de aankondiging van Andrew’s verlies van zijn titels, liet een woordvoerder van het paleis weten: “Andrew Mountbatten Windsor was de overeengekomen naam.”

Naar verluidt heeft het paleis inmiddels opnieuw gekeken naar de Verklaring van de Privy Council uit 1960, waarin het besluit van de wijlen koningin werd vastgelegd. Inmiddels is bevestigd dat het koppelteken voortaan wél zal worden gebruikt.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Wow! Foto’s Harry en Meghan verwijderd van social media Kim Kardashian
Meghan Markle grapt over acteerrentree: ‘Voel me een beetje roestig’
Willem-Alexander en Máxima gaan los tijdens Lady Gaga-concert
Meghan Markle steelt de show in Bondgirl-look op verjaardag Kris Jenner
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Feestelijke Voorstelling Les Miserables In Carre

BN-ers treuren om overleden Viola Holt: ‘Een warm en nuchter mens’

Na het overlijden van Joost Prinsen (83) vorige week maandag, en eerder dit jaar onder anderen Manuëla Kemp (61), Ron Brandsteder (74), Dieuwertje Blok (67), Loretta Schrijver, Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73), is nu ook Viola Holt er niet meer. De voormalig ’De 5 Uur Show’-presentatrice overleed donderdag 6 november op 76-jarige leeftijd…
Vriendin Wendy Van Dijk

Wendy van Dijk blij met rustiger leven: ‘Was vooral overleven’

Na jaren waarin haar gezicht bijna dagelijks op televisie te zien was, heeft Wendy van Dijk (54) een ander ritme gevonden, eentje dat beter past bij wie ze nu is. De presentatrice heeft haar werktempo drastisch teruggeschroefd en dat voelt volgens haar verrassend goed.
Weekend johan derksen

Johan Derksen onthult reden achter conflict met Femke Halsema

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside kwam Johan Derksen opnieuw terug op zijn moeizame relatie met burgemeester Femke Halsema. Aanleiding was een eerdere opmerking van haar, waarin ze aangaf niet op een man in bed te zitten te wachten. Johan reageerde met een veelzeggend commentaar dat tot verbazing leidde bij de rest van de tafel.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise