Buckingham Palace past naam van Andrew opnieuw aan

Tekst: Denise Delgado

Volgens Britse media overweegt Buckingham Palace opnieuw een aanpassing in de naam van prins Andrew (65). Naar verluidt zal er een koppelteken worden toegevoegd aan zijn huidige achternaam, waardoor hij voortaan als Andrew Mountbatten-Windsor door het leven zou gaan.

De jongere broer van koning Charles verloor eerder zijn koninklijke titels vanwege zijn omstreden banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Sindsdien wordt Andrew niet langer aangeduid als His Royal Highness of hertog van York.

De recente naamswijziging, waarbij hij simpelweg Andrew Mountbatten Windsor werd genoemd, zorgde al voor opgetrokken wenkbrauwen bij royaltyvolgers.

Lees ook: Buckingham Palace schrapt titel prins Andrew van website

Britse en Duitse familie

Er ontbrak dus een koppelteken. Koningin Elizabeth had 65 jaar geleden in de regels vastgelegd dat haar nakomelingen zonder koninklijke titels dat koppelteken juist wél moeten krijgen. Het zou een verwijzing zijn naar zowel de Britse koninklijke lijn als de Duitse familie van prins Philip.

Toen er werd gevraagd naar het ontbreken van het koppelteken bij de aankondiging van Andrew’s verlies van zijn titels, liet een woordvoerder van het paleis weten: “Andrew Mountbatten Windsor was de overeengekomen naam.”

Naar verluidt heeft het paleis inmiddels opnieuw gekeken naar de Verklaring van de Privy Council uit 1960, waarin het besluit van de wijlen koningin werd vastgelegd. Inmiddels is bevestigd dat het koppelteken voortaan wél zal worden gebruikt.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online