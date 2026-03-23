Beatrix heropent molen De Wachter na restauratie

Tekst: Denise Delgado

Prinses Beatrix heropent zaterdagmiddag 11 april molen De Wachter in Zuidlaren. De koren- en oliemolen is na een renovatie weer toegankelijk voor bezoekers en hoort bij het museum De Wachter, waar ook stoommachines en oude ambachten te zien zijn. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Rondleiding en ontmoeting

Na de openingshandeling krijgt Beatrix een rondleiding door de bakkerij en de horeca in het gebouw. In de ‘machinekamer’ krijgt ze uitleg over de stoommachines die daar staan opgesteld. Ook gaat de prinses in gesprek met vrijwilligers die bij de molen betrokken zijn.

Jubileumjaar

Molen De Wachter bestaat dit jaar 175 jaar. Later dit jaar wordt dat jubileum verder gemarkeerd met een expositie over de koren- en oliemolen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Beschermvrouwe

Beatrix is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van Nederlandse molens.

Bekijk ook:

BEELD: ANP