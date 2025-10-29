Beatrix Amalia Dezelfde Jurk

Amalia schittert in vintage jurk van oma Beatrix

Tekst: Denise Delgado

29/10/2025

Prinses Amalia wist maandagavond alle ogen op zich gericht te krijgen tijdens de Nationale Viering Amsterdam 750 op het Museumplein. De 21-jarige prinses verscheen in een opvallende groene avondjurk, een erfstuk uit de garderobe van haar oma, prinses Beatrix.

Van Beatrix naar Máxima naar Amalia

De jurk, bezaaid met pailletten en afgewerkt met struisvogelveren, werd in de jaren tachtig tweemaal gedragen door Beatrix. De jurk valt niet alleen bij Amalia in de smaak; in 2014 droeg koningin Máxima hem ook.

Koninklijk Paar Bij 5 Mei Concert

Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveerde Amalia onder luid applaus bij het Van Gogh Museum, waarna het gezelschap plaatsnam in de grote koepeltent op het Museumplein voor de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar.

Royaltykenner Josine Droogendijk herkende de jurk direct. ‘Beatrix droeg de jurk in 1981 (staatsbezoek België) en 1984. Máxima droeg de jurk als eerbetoon aan haar schoonmoeder op 5 mei 2014. En nu sluit Amalia zich ook aan bij dit bijzondere gezelschap. Nog één en we hebben kwartet,’ grapte ze op haar website.

Koninklijk Paar En Prinses Van Oranje Bij Nationale Viering Amsterdam 750 Jaar
Viering 750 Jaar Amsterdam

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

