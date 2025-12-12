Zien: Amalia straalt in glinsterende jurk en historisch diadeem tijdens staatsbanket

Prinses Amalia (22) schittert tijdens het staatsbanket voor de president van Finland in een nieuwe avondjurk met opvallende juwelen. De look combineert modern ontwerp met klassiek erfgoed uit het koninklijk juwelenarchief. Daarmee zet de prinses een elegante, feestelijke toon voor de avond.

Diadeem uit jaren 30′

De prinses draagt een lichtbeige avondjurk met een fijn geborduurd lijfje en een rok met subtiele glans. Volgens royaltyjournalist Josine Droogendijk is de jurk ontworpen door Jenny Packham. De prinses completeert haar verschijning met een diadeem uit de jaren dertig en een collier met een historische diamant. Koningin Máxima kiest voor een vertrouwde favoriet in robuust rood.

Finland Op Staatsbezoek In Nederland

Staatsbanket Voor President Finland

Diamanten bandeau uit 1937

In het haar draagt Amalia de diamanten bandeau uit 1937. Het slanke, tijdloze diadeem voegt een klassieke noot toe en verbindt de eigentijdse jurk met de traditie van het koninklijk juwelenarchief.

Koningin Emma

De fonkelende diamant aan het collier voert terug naar koningin Emma, die op 21 april 1879 van het Nederlandse volk een halssnoer met 34 briljanten en een grote broche ontving, een devant de corsage in neogrecque stijl met 214 edelstenen. Aan het geschenk hing een prijskaartje van 45.000 gulden, schrijft Josine. Vanwege de grootte werden er stenen uit Zuid-Afrika aangeschaft, die destijds voordeliger waren.

Máxima in rood

Koningin Máxima verschijnt in een rode avondjurk met ballonmouwen van Claes Iversen, een creatie die zij eerder droeg tijdens het staatsbezoek van Frankrijk in 2023. De koningin laat daarmee zien hoe een krachtig silhouet ook bij herdragen fris kan ogen.

Staatsbanket Voor President Finland

