Koningin Máxima moet kiezen tussen vriendinnen

Jarenlang waren koningin Máxima, Mariska Dietz en Daniëlle Overgaag hele goede vriendinnen. Maar er zou iets zijn voorgevallen waardoor Máxima nu een kant moet kiezen. “Er is sprake van bloedbonje, terwijl ze elkaar eerder nog zussen noemden,” aldus een ingewijde deze week in Weekend.

Er zijn maar weinig mensen die een royal tot hun vriendenkring mogen rekenen. Maar zowel Mariska Dietz als Daniëlle Overgaag hebben het voorrecht koningin Máxima hun vriendin te noemen. Sterker nog, de drie noemen zichzelf regelmatig gekscherend ‘zussen’. Alleen lijkt van die zusterliefde momenteel niets meer over. “Er is sprake van bloedbonje, terwijl ze elkaar eerder nog zussen noemde,” weet een ingewijde.

Kant kiezen

Door een akkefietje tussen Mariska en Daniëlle is Máxima gedwongen een kant te kiezen. En niet alleen de koningin staat voor deze keuze. Ook andere vriendinnen worden hiertoe gedwongen. Komt deze bloedbonje ooit nog goed?

