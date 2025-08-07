Golden Globes First Time Nominee Celebration

Robbie Williams en Ayda vieren 15 jaar huwelijk: ‘De juiste hoeveelheid gekte’

Tekst: Denise Delgado

07/08/2025

Robbie Williams (51) en Ayda Field (46) zijn vandaag vijftien jaar getrouwd. Dat vieren zij met een liefdevolle terugblik op Instagram.

Ayda deelt een reeks oude foto’s van het stel en schrijft erbij: ’15 jaar liefde, gelach en precies de juiste hoeveelheid gekte. Ik zal voor altijd en nog een dag met jou die brug over blijven lopen. Fijne trouwdag lief.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Huwelijk is grotendeels seksloos

Hoewel de romantiek tussen de twee nog springlevend is, speelt seks inmiddels een minder grote rol in hun relatie. In 2023 vertelden ze openhartig aan The Sun dat hun huwelijk grotendeels seksloos is, maar dat stoort hen niet. “Geen seks in een huwelijk is alleen een probleem als jullie niet op één lijn zitten,” vertelde Robbie destijds.

Lees ook: Robbie Williams belooft Netflix-docu vol met ‘al mijn gebreken’

Robbie gestopt met testosteron

De zanger gaat verder: “Als de één het wil en de ander niet, als je verschillende verwachtingen of behoeften hebt.” Robbie’s libido daalde nadat hij stopte met testosteron als onderdeel van zijn behandeling tegen depressie. “De seks die we hadden toen ik aan de testosteron zat, was geweldig. Het was de hele tijd aan. We waren onverzadigbaar. Het zegt veel over hoeveel we eigenlijk van elkaar houden, want in die periode konden we niet van elkaar afblijven.” Nu kiest het stel liever voor samen op de bank met Netflix dan voor een avond in de slaapkamer.

Vier kinderen

De twee leerden elkaar in 2006 kennen tijdens de opnames van een documentaire. Voor Ayda sloeg de vonk niet meteen over, maar uiteindelijk viel ze toch voor de Britse popster. In 2010 trouwden ze en inmiddels zijn ze de trotse ouders van vier kinderen: Teddy, Charlie, Coco en Beau.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Steven Kazàn openhartig over breuk met Jamie Kames: ‘Gewoon verdrietig’
Marius Borg Høiby raakt diplomatiek paspoort kwijt na privégebruik
Victor Vlam zou Jan Slagter minder aan talkshowtafels plaatsen
Dave Roelvink en Marijn Kuipers vieren een jaar samen

Uit andere media

Weekend Golden Globes First Time Nominee Celebration

Robbie Williams en Ayda vieren 15 jaar huwelijk: ‘De juiste hoeveelheid gekte’

Robbie Williams (51) en Ayda Field (46) zijn vandaag vijftien jaar getrouwd. Dat vieren zij met een liefdevolle terugblik op Instagram.
Vriendin geluksmomentjes

De wetenschap achter geluksmomentjes in het dagelijks leven

Een kop thee in alle rust, een onverwacht zonnetje op je gezicht, een fijn appje van iemand die aan je denkt; het zijn kleine geluksmomentjes die je dag ineens een stuk lichter maken. We weten allemaal hoe fijn die momenten zijn, maar wist je dat er ook serieuze wetenschap achter zit?
Party René Froger

René Froger verduidelijkt uitspraken na kritiek: ‘Ambacht en liefde voor het vak verdwijnen’

René Froger heeft in een uitgebreide Instagram post gereageerd op de commotie die ontstond na zijn uitspraken in De Oranjezomer over snel bekend geworden artiesten. Volgens Froger zijn zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd of uit hun verband getrokken. In zijn bericht blikt hij terug op het gesprek aan tafel en benadrukt hij juist het belang van hard werken, ervaring opdoen en liefde voor het vak.
Sante Vrouw Heeft Liefdesverdriet

Wil je (eigenlijk niet) weten: zo lang duurt liefdesverdriet

Moe, down, misselijk en intens verdrietig: een gebroken hart is veel meer dan een beetje sip zijn Maar hoe lang duurt dat eigenlijk, dat verdriet na een verbroken relatie?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise