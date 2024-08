Vijf mensen aangeklaagd en dokter gearresteerd in onderzoek dood Matthew Perry

Vijf mensen zijn aangeklaagd in het onderzoek naar de dood van Friends-ster Matthew Perry. Dat heeft aanklager Martin Estrada bekendgemaakt. De vijf verdachten, onder wie twee artsen, worden onder meer beschuldigd van “het samenzweren om ketamine te verspreiden” en “distributie van ketamine, met de dood tot gevolg”. Perry overleed in oktober op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een overdosis ketamine.

Een van de doktoren is donderdagochtend lokale tijd gearresteerd in Californië, meldt Estrada. Volgens de aanklacht zou Perry, die in het verleden meerdere malen ketamine kreeg voorgeschreven als behandeling voor depressies, de ketamine eerst van de twee artsen hebben gekregen. Toen dat te duur werd, zou hij de drugs daarna van een vrouw hebben gekregen die volgens Estrada bekendstaat als “de ketaminekoningin” van Los Angeles.

Lees ook: Vijf mensen aangeklaagd in onderzoek dood Matthew Perry

Profiteurs

“Ze wisten dat wat ze deden, dat dat fout was”, zegt Estrada over het handelen van de verdachten. “Deze verdachten gaven meer om het profiteren van Matthew Perry dan om zijn welzijn.” Anne Milgram, het hoofd van de drugsbestrijdingsautoriteit DEA zegt over de verdachten: “Wij stellen dat elk van de beklaagden een sleutelrol heeft gespeeld in zijn dood door op valse wijze de ketamine voor te schrijven, te verkopen of te injecteren met de tragische dood van Matthew Perry tot gevolg.” Alle verdachten riskeren een jarenlange gevangenisstraf, variërend van tien jaar tot levenslang.

Maandenlang onderzoek

Perry werd in oktober vorig jaar dood aangetroffen in zijn hottub. Het overlijden werd als ongeluk beschouwd, maar de politie deed maandenlang onderzoek naar de oorzaak van zijn sterven.

Nog steeds diepbedroefd

Radiojournalist Keith Morrison, de stiefvader van Perry, heeft een statement namens de familie gedeeld als reactie op het nieuws. “We waren en zijn nog steeds diepbedroefd door de dood van Matthew, maar het heeft ons geholpen te weten dat de politie zijn zaak zeer serieus heeft genomen”, aldus de familie. “We kijken ernaar uit dat het recht zijn beloop zal krijgen.”