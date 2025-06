‘Rihanna’s vader overlijdt op 70-jarige leeftijd na kort ziekbed’

Onlangs heeft Rihanna haar derde zwangerschap aangekondigd tijdens het Met Gala in New York. Rihanna en A$AP Rocky hebben al twee zonen: RZA, geboren in mei 2022, en Riot Rose, geboren in augustus 2023.

Ronald Fenty, de vader van zangeres Rihanna (37), is op 70-jarige leeftijd overleden. Volgens Amerikaanse media als ‘TMZ’, ‘People’ en ‘Page Six’ gebeurde dit na een kort ziekbed. De exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Uit andere media

In Boer Zoekt Vrouw was te zien hoe boer Roel op zoek ging naar de liefde, maar deze helaas niet vond. Nu geeft hij een update.

Op 31 mei 2024 was de betoverende musical Disney’s ‘FROZEN’ voor het eerst te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Vandaag viert de voorstelling dus een bijzonder jubileum: precies één jaar lang trekken jong én oud massaal naar het theater om de magische wereld van Arendelle te beleven.

Disney’s ‘FROZEN’ viert jubileum: al één jaar sneeuw in het AFAS Circustheater in Scheveningen

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise