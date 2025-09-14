Anp 459357862 gerard cox

Gerard Cox op 85-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

14/09/2025

Verdrietig nieuws voor fans van Gerard Cox: de zanger en acteur is op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van uitgezaaide slokdarmkanker. In augustus maakte hij bekend nog maar ‘een paar maanden’ te hebben.

Van onderwijs naar cabaret

Gerard, geboren in Rotterdam-Zuid, begon zijn loopbaan als onderwijzer maar vond al snel zijn plek op het podium. In de jaren ’60 maakte hij naam met luisterliedjes en cabaret, sloot zich aan bij cabaretgroep Lurelei en werkte samen met grootheden als Jasperina de Jong. Hij schuwde het scherpere randje niet: zo kreeg hij een proces-verbaal voor majesteitsschennis met zijn lied ‘Arme ouwe‘.

Gouden Televizier-Ring

Op tv brak hij door met eigen shows en werd hij beroemd met de zomerhit ‘’t Is weer voorbij die mooie zomer‘. Later groeide hij uit tot publiekslieveling dankzij de comedyserie ‘Toen was geluk heel gewoon‘, waarmee hij een Gouden Televizier-Ring won.

Gerard bleef tot op hoge leeftijd actief: in theater, op tv en als schrijver. Hij was de laatste jaren nog te zien in ‘Casa Coco‘, ‘Scrooge Live‘ en ‘Secret Duets‘.

De zanger is zaterdagochtend overleden in zijn huis in het Zuid-Hollandse dorp Mijnsheerenland.

BEELD: ANP

