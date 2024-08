Friends-bedenker wil dat men ‘hilarische’ Matthew Perry herinnert

Mensen moeten zich Friends-acteur Matthew Perry herinneren als een heel grappige man die iedereen aan het lachen maakte. Dat vindt de bedenker van de serie, Marta Kauffman, in gesprek met The Times. Perry, die in de serie de rol van Chandler speelde, overleed vorig jaar oktober aan een overdosis ketamine.

“Blijf Friends kijken en blijf hem herinneren. Niet als een man die zo stierf, maar als een man die hilarisch grappig was en iedereen vreugde bracht”, zegt Kauffman. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat mensen blijven doneren aan afkickklinieken. “Laten we vechten tegen deze ziekte.”

Blij en vrolijk

Kauffman herinnert zich het laatste contact met Perry nog goed. “Hij was blij en vrolijk. Hij leek nergens onder gebukt te gaan. Hij was er echt goed aan toe en daarom voelt dit zo oneerlijk”, vertelt ze.