The Cosby Show-acteur Malcolm-Jamal Warner overleden op 54-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

Malcolm-Jamal Warner is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media waaronder het tijdschrift ‘People’. De acteur werd vooral bekend door zijn rol in de populaire sitcom ‘The Cosby Show’.

Volgens een bron van het tijdschrift zou Malcom-Jamal zijn omgekomen door verdrinking tijdens een familievakantie in Costa Rica. Een officiële reactie van de woordvoerder van de acteur is vooralsnog uitgebleven. Ook entertainmentsite TMZ bracht het nieuws, daarbij verwijzend naar een ‘nog niet geverifieerde, maar betrouwbare bron’.

Theodore Huxtable

Malcom-Jamal verwierf faam door zijn rol als Theodore Huxtable, de zoon van Bill Cosby’s personage Heathcliff in The Cosby Show, waarin hij van 1984 tot 1992 te zien was. In 1986 werd hij voor die rol genomineerd voor een Emmy Award voor beste mannelijke bijrol.

Naast The Cosby Show had hij ook hoofdrollen in series als Malcolm & Eddie en verscheen hij in The Resident en Suits. In 2015 won Warner een Grammy Award voor beste r&b-performance met het nummer Jesus Children.

Malcom-Jamal was getrouwd en vader van een dochter, maar hield zijn gezinsleven bewust buiten de schijnwerpers.

