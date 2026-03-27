Willem Holleeder wil opnieuw weg uit zwaarbeveiligde gevangenis

Tekst: Denise Delgado

Risico voor de samenleving

Volgens De Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel doet de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdzaken (RSJ) daar binnen enkele weken uitspraak over. Holleeder zit sinds 2014 in de EBI en probeert al langere tijd overgeplaatst te worden. Een eerder verzoek werd eind vorig jaar nog afgewezen, omdat justitie hem nog steeds als een groot risico voor de samenleving ziet.

Daar heeft Holleeder zich niet bij neergelegd. De zaak ligt nu opnieuw bij de RSJ. Uiterlijk 1 april moet de landsadvocaat toelichten waarom de Staat vindt dat een overplaatsing naar een minder streng regime niet verantwoord is.

Hartproblemen

Volgens Holleeder speelt ook zijn gezondheid mee in het verzoek. Hij wil graag worden overgebracht naar de gevangenis in Alphen aan den Rijn, omdat die dicht bij het Leids Universitair Medisch Centrum ligt. Daar wordt hij behandeld voor hartproblemen.

Justitie ziet echter meerdere bezwaren. Zo zou Holleeder begin 2024 vanuit de EBI brieven hebben verstuurd met verhullend taalgebruik, wat volgens justitie mogelijk wijst op ongecontroleerd contact met de buitenwereld. Ook wordt een plaatsing in Alphen aan den Rijn als risicovol gezien, omdat daar eveneens leden van de mocromaffia vastzitten. Justitie vreest dat Holleeder vanuit detentie opnieuw invloed zou kunnen uitoefenen op criminele activiteiten.

Strenge veiligheidsmaatregelen

Een eventuele overplaatsing betekent bovendien niet dat hij meteen in een gewone gevangenis terechtkomt. In dat geval zou hij eerst worden geplaatst op een Afdeling Intensief Toezicht, waar nog altijd strenge veiligheidsmaatregelen gelden.

De advocaat van Holleeder is kritisch op het besluit om hem in de EBI te houden. Volgens hem is dat besluit onvoldoende onderbouwd. Hij zegt vertrouwen te hebben in een gunstige uitkomst van het hoger beroep.

BEELD: ANP