Waylon wil gedupeerde fans compenseren: ‘Verschrikkelijk triest verhaal’

Tekst: Denise Delgado

10/03/2026

Waylon (45) zegt dat hij onderzoekt hoe hij mensen met een kaartje voor het afgelaste ‘Waylon Top 1000 Allertijden Concert’ toch nog een mooie avond kan bezorgen. Dat laat hij dinsdag weten op Instagram, nadat Radar aandacht besteedde aan de situatie.

Uitstel

Het concert van Waylon stond oorspronkelijk gepland voor 2025, maar werd in september van dat jaar doorgeschoven naar 2026. Daarna hoorden veel tickethouders lange tijd niets meer vanuit de organisatie.

Organisator failliet

De organisator, Entertainment Network, zou inmiddels failliet zijn. Gedupeerde fans deelden op social media een mail waarin volgens hen staat dat er faillissement is aangevraagd. In zo’n situatie komen consumenten vaak achteraan in de rij van schuldeisers te staan.

In de Radar-uitzending ging het programma langs bij ticketverkoper Ticketpoint. Die verwees naar de organisator als partij die verantwoordelijk is voor terugbetaling. Entertainment Network was niet bereikbaar voor commentaar.

Medewerking nodig

Waylon noemt het ‘een verschrikkelijk triest verhaal’ en vindt dat het niet kan dat ‘een externe partij’ het voor fans verpest. Hij zegt dat hij kijkt of er alsnog iets georganiseerd kan worden voor mensen die een kaartje kochten voor Rotterdam Ahoy. “Ik heb de medewerking van heel veel mensen en partijen nodig,” schrijft hij erbij, ‘maar het zal niet aan mij liggen.’ Hij belooft updates via zijn eigen kanalen.

