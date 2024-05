Waylon over reünie met Ilse DeLange: ‘Prima’

Waylon staat net als Ilse DeLange open voor een nieuwe samenwerking. In de talkshow Renze zei de zanger dat de twee weliswaar eerst zouden moeten praten, maar dat een reünie met DeLange dan “prima” zou zijn. De twee werden in 2014 als The Common Linnets tweede op het Eurovisie Songfestival, maar gingen daarna met ruzie uit elkaar. Ilse DeLange zei eerder al open te staan voor een eventuele reünie met Waylon.

“We moeten er eerst over praten en dan zou het prima zijn”, antwoordde Waylon (44) op de vraag van presentator Renze Klamer of hij weer met DeLange zou willen samenwerken. “Ik denk dat er wat is, en misschien heeft zij dat ook, dat er iets is dat niet afgemaakt is. Iets wat niet is geworden wat het had moeten worden.”

Waylon en DeLange werden in 2014 met hun nummer Calm After The Storm tweede achter de Oostenrijkse Conchita Wurst. Het was destijds de beste prestatie van Nederland op het Eurovisie Songfestival sinds de winst van Teach-In in 1975.