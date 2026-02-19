Voormalig Sleepers-actrice Maryam Hassouni reageert op commotie: ‘Gevaarlijk om je uit te spreken’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice Maryam Hassouni heeft op Instagram gereageerd op de situatie rond Sleepers, na het aangekondigde vertrek van Teun Kuilboer uit de serie.

De actrice, die eerder in de misdaadserie Sleepers speelde, noemt de problemen in de sector structureel. Ook collega Sinem Kavus deelde eerder een story over de werkcultuur. In haar bericht benadrukt Maryam Hassouni hoe risicovol het kan zijn om je uit te spreken, zoals Teun Kuilboer heeft gedaan.

Teun stopt per direct

Teun Kuilboer maakte woensdagavond bekend dat hij per direct stopt met zijn vertolking van Willem. Hij motiveerde dat besluit met: ‘Dit omdat er voor mij een onwerkbare situatie is gecreëerd.’ Later voegde Teun toe: ‘De situatie die nu is ontstaan, kan en wil ik niet meer verder faciliteren. Moreel gezien kan ik dat niet meer. Er zijn namelijk echt heel veel grenzen overgegaan op veel verschillende vlakken.’

Maryam Hassouni ziet structureel probleem

Maryam schrijft: ‘Ik word platgebeld door journalisten en redacties van praatprogramma’s die vragen of ik iets wil zeggen over Sleepers. Ik kan er kort over zijn: we hebben in de Nederlandse film- en tv-industrie te maken met een structureel probleem van grensoverschrijdend gedrag, gaslighting, unequal pay, om maar een paar zaken te noemen. Ondanks veel beloften van producenten, omroepen, zenders, etc., om deze problemen op te lossen, blijven ze de kop opsteken. Er gebeurt niks. Zelfs de politiek slaagt er niet in om fundamenteel iets te veranderen. Deze kwestie is dus niet incidenteel.’

Maryam over haar vertrek en video Teun Kuilboer

Vervolgens gaat Maryam in op haar vertrek uit de industrie en de video van Teun: ‘Drie jaar geleden ben ik uit de film- en tv-industrie gestapt en heb ik mijn ervaringen opgetekend in mijn boek Wat de f*k. Kort daarna werd ik door een paar collega’s en ombudsman van kranten publiekelijk ondermijnd en via-via door mensen uit de industrie bedreigd. Door deze ervaring weet ik hoe gevaarlijk het is om je uit te spreken over dit soort zaken en hoeveel moed dat vergt. Mijn boek Wat de f*k spreekt nu voor mij. Lees het, daar staat alles in.’

Foto: ANP