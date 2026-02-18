Teun Kuilboer stopt per direct met serie Sleepers: ‘Onwerkbare situatie’

Teun Kuilboer stopt per direct met zijn rol als Willem in de serie Sleepers, zo maakte hij woensdagavond bekend.

Op Instagram legt de acteur uit dat er voor hem ‘een onwerkbare situatie’ is ontstaan. Volgens Teun Kuilboer is er achter de schermen te veel gebeurd om nog verder bij te dragen aan de serie.

Onwerkbare situatie

Kuilboer zegt dat hij per direct stopt met zijn vertolking van Willem. ‘Dit omdat er voor mij een onwerkbare situatie is gecreëerd.’ De hoop dat de samenwerking zou verbeteren, bleek ongegrond. ‘De situatie die nu is ontstaan, kan en wil ik niet meer verder faciliteren. Moreel gezien kan ik dat niet meer. Er zijn namelijk echt heel veel grenzen overgegaan op veel verschillende vlakken.’

Giftige samenwerking

Volgens Teun was de samenwerking vanaf het begin ‘vrij bevreemdend’. Hij maakt duidelijk waar dat aan lag: ‘Waarbij manipulatie, leugens, gaslighting, verborgen agenda’s en verborgen motieven de boventoon voerden, waardoor er voor mij een zeer giftige situatie is gecreëerd.’

Dankbaar voor reacties op Sleepers

De acteur benadrukt dankbaar te zijn voor de steun die hij kreeg voor zijn werk in de serie. ‘Dat betekent echt meer voor mij dan jullie misschien weten of doorhebben.’ Toch kiest hij ervoor te stoppen, niet alleen voor zichzelf, maar ook uit solidariteit met anderen in de sector die zich niet durven uitspreken. Om zichzelf te beschermen heeft hij deze beslissing genomen.

Reacties en vooruitzicht

Teun geeft aan dat er snel iets anders van hem zal komen, al kan hij daar nog niets over zeggen. Kijkers reageren geschokt, maar tonen begrip voor het besluit. Een volger schrijft: ‘Neeee!! Jij BÉNT Sleepers! Wat balen voor ons… maar ik vind je dapper!’ Een ander reageert: ‘JIJ maakt de serie, wat zonde zeg… gaat echt heeeel lastig worden om nog een sterk laatste seizoen neer te zetten. Ik zou bijna zeggen dat ze het niet eens meer hoeven te proberen. Je was top Willem!’

