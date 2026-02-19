Danny de Munk waarschuwt na vertrek Teun Kuilboer uit Sleepers: oordeel niet te snel

In RTL Tonight stond de video van Teun Kuilboer centraal, waarin hij per direct afziet van zijn rol in Sleepers vanwege een onwerkbare situatie. Aan tafel benadrukte Danny de Munk dat terughoudendheid nodig is zolang niet alle feiten bekend zijn.

Teun Kuilboer maakte zijn besluit zelf wereldkundig. Humberto Tan noemt zo’n stap uitzonderlijk, zeker op dit moment in het seizoen. Videoland laat weten eerst de situatie achter de schermen van Sleepers in kaart te willen brengen voordat er een reactie volgt.

Feiten boven speculatie

Danny bekeek de serie en noemt Teun een ‘fantastische acteur’, maar wil geen oordeel vellen op basis van één videoboodschap. ‘Ik heb ook geleerd in de ervaring dat we de feiten niet kennen.’ Een oordeel vormen op basis van alleen Kuilboers video vindt hij ‘levensgevaarlijk’. ‘Hij brengt het naar buiten en je weet nooit of iemand de waarheid spreekt.’ Omdat Danny Teun niet persoonlijk kent, gaat hij niet in op die specifieke video. Over het bredere medialandschap zegt hij: ‘We hebben natuurlijk vaak veel praatprogramma’s waar allemaal deskundigen aan tafel zitten, terwijl ik denk: sommigen praten ook voor hun beurt.’

Zeldzame stap volgens Humberto

Humberto geeft aan dat hij het zelden meemaakt dat een acteur midden in een productie uitstapt. ‘Dat hij aan het einde van het seizoen zo’n verklaring op zijn insta plaatst, met deze woorden, dan is er nogal wat gebeurd denk je dan.’

Videoland reageert op Sleepers-situatie

Videoland heeft het bericht gezien en wil eerst de situatie in kaart brengen voor er wordt gereageerd. Humberto zegt dat de streamingsdienst contact heeft gezocht met Robert de Hoog, die naast acteren ook regisseert en produceert bij Sleepers. In geruchten wordt gesuggereerd dat Robert zou hebben bijgedragen aan de onwerkbare situatie, maar dat is niet bevestigd.

