Sleepers-actrice Sinem Kavus na vertrek Teun Kuilboer: ‘Ik schaam me’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na het plotselinge vertrek van Teun Kuilboer uit Sleepers laat ook collega Sinem Kavus van zich horen. De actrice, die in de serie de vrouw speelt van het personage van Robert de Hoog, deelt in een Instagram-story stevige kritiek op de werkcultuur, zonder de serie bij naam te noemen. Haar boodschap draait om schaamte, verantwoordelijkheid en de noodzaak van veilige werkstructuren.

Sinem Kavus stelt dat de sector tekortschiet in het creëren van gezonde werkstructuren en dat ze zich daarvoor schaamt. Ze benadrukt dat het vak hard en zakelijk is, maar dat empathie en professionaliteit niet mogen ontbreken. Haar woorden volgen kort op het bericht van Teun, die zijn vertrek uit Sleepers bekendmaakte.

Lees ook: Teun Kuilboer stopt per direct met serie Sleepers: ‘Onwerkbaar’

Kritiek op de werkcultuur

Sinem schrijft: ‘Het is wederom hoog tijd dat de filmindustrie maar ook de theaterindustrie zich heel hard achter de oren mogen gaan krabben. Ik schaam me gewoon man. Ik schaam me dat de ‘droomjob’ die ik met elke vezel van mijn lijf altijd heb verdedigd tegenover mensen die het niet begrijpen, dat de wereld van mijn vakgebied zo enorm tekortschiet als het gaat om gezonde werkstructuren en systemen.’

‘Het is keihard werken’

Ze vervolgt met een realistische kanttekening: ‘Ik weet dat ons werk niet alleen maar regenbogen en picknicken is. Of paraderen over een rode loper zoals menig mens denkt. Het is keihard werken, harde business. Geld en macht zijn ermee gemoeid maar je zou toch denken dat door de passie die we allemaal hebben om verhalen te vertellen en jezelf onder te dompelen in de wereld van een ander en die te begrijpen dat JUIST WIJ toch IETS van empathie en kennis moeten hebben vergaard hoe in een ander te verplaatsen en hoe met elkaar om te gaan?’

Tekst gaat verder onder video.

Oproep tot verandering

In het derde deel van haar tekst komt ze terug op de schaamte: ‘Ik zei dat ik me schaamde maar eenieder die bijdraagt aan een giftige en onveilige werksfeer zou zich DIEP moeten schamen dat zelfs in het samen verhalen vertellen het ons niet lukt om als mensheid een gezonde en gelijkwaardige werkomgeving te creëren waarin eenieder zich gezien, gehoord, gerespecteerd en ondersteund voelt en gewoon zijn passie en werk kan uitoefenen. Durf in de spiegel te kijken en DO BETTER for Gods sake!!’

Vertrek van Teun bij Sleepers

Het bericht van Sinem volgt op de post die Teun gisteravond plaatste, waarin hij zijn vertrek bij de serie aankondigde. Hij zei daarover: ‘De situatie die nu is ontstaan, kan en wil ik niet meer verder faciliteren. Moreel gezien kan ik dat niet meer. Er zijn namelijk echt heel veel grenzen overgegaan op veel verschillende vlakken.’ In geruchten wordt gesproken over een bijdrage aan de ‘onwerkbare situatie’ door Robert, maar dit is niet bevestigd.

Foto: ANP