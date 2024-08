Viola Holt is toe aan rust: ‘Ik heb een boeiend leven gehad’

Viola Holt is dankbaar voor het mooie leven dat ze heeft gehad en de manier waarop ze de 75 heeft mogen bereiken. Maar na een lange, intensieve carrière heeft ze nu behoefte aan slechts één ding, vertelt ze deze week in Weekend: rust, rust en nog eens rust. “Als ik morgen omval, is het ook goed.”

Begin augustus werd Viola 75 jaar. Een mijlpaal, al doet de presentatrice daar zelf heel luchtig over. “Het is voor mij een getal. Ik ben dankbaar dat ik het zonder klachten heb behaald. Maar als ik morgen omval, is het ook goed. Ik heb zo’n mooi leven gehad, joh. Een boeiend, fascinerend leven. Ik heb een cv als een telefoonboek! Ik ben nu toe aan rust.”

Testament

Ondanks dat ze er vrede mee zou hebben als ze morgen om zou vallen, staat Viola nog volop in het leven. Al is haar testament wel al in orde gemaakt. “Ik ben 75, hè. Dus ja, dat heb ik geregeld. Klaar. Daar zeg ik verder niks over, hoor.”

