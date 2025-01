Tyra Banks in tranen: ‘Ik hield me groot’

Het Amerikaanse supermodel Tyra Banks heeft haar huis in Pacific Palisades verloren door de branden in Los Angeles. Dat vertelde ze in tranen in een interview met Channel Seven. Banks hoorde het nieuws over haar huis in Australië, waar ze de laatste maanden verbleef.

“Ik ben mijn huis in Los Angeles verloren. Ik heb er nog niet echt over gesproken”, zei Banks zichtbaar geëmotioneerd tegen de presentatoren. Ze hield het stil “omdat ze er geen aandacht voor wilde”. “Er zijn mensen die het veel erger hebben, daarom wilde ik er niet over praten.”

Zij en haar partner waren op een feestje bij vrienden toen ze ontdekten wat er aan de hand was met hun huis in Los Angeles. “Ik hield me groot, maar toen we weer thuis waren, hebben we hard gehuild.”