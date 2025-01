Tygo Gernandt open over Flikken Maastricht-incident

Tygo Gernandt heeft zich op Instagram uitgesproken over het incident waardoor hij zijn rol bij de serie Flikken Maastricht kwijtraakte. “Ik heb dat niet eerder willen doen, aangezien deze situatie privé en zeer persoonlijk is voor alle partijen. Maar omdat er nu zoveel gesuggereerd wordt, kies ik er toch voor om op mijn eigen socials helderheid te geven”, deelt de acteur. Vorige week schreef Privé dat hij bij de serie was ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. De producent van de serie wilde hierop toen niet reageren.

De 50-jarige Gernandt zegt dat het incident niet plaatsvond op de set, maar “op een vrije avond in een café”. Hij geeft toe dat hij toen te veel had gedronken, wat hij onverantwoord noemt. “Hoewel ik mijzelf niet meer kan herinneren wat er gebeurd is, heb ik direct de verantwoordelijkheid genomen voor mijn gedrag. Ik heb nooit geprobeerd om iets goed te praten en wilde de volgende dag direct mijn excuses aanbieden”, vervolgt Gernandt.

De acteur zegt dat er een klacht is ingediend en de producent hem op non-actief zette en een onafhankelijk onderzoek instelde. “Uiteindelijk kregen we begin april 2023, ruim vier maanden later, de resultaten van het onderzoek te zien”, zegt Gernandt. Daaruit bleek dat hij die avond te veel had gedronken en zich vervelend had gedragen. “Maar het kon niet aannemelijk gemaakt worden dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Het was simpelweg dom en ik heb de gevolgen daarvan moeten dragen, waaronder het verlies van een geweldige rol.”

Gernandt was in Flikken Maastricht te zien als psychopaat Eddie Wijnberg. Zijn rol werd na zijn vertrek overgenomen door Ruud Smulders.