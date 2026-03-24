Toni Braxton breekt concert abrupt af: ‘Geen andere keus’

Tekst: Denise Delgado

24/03/2026

Toni Braxton (58) heeft haar optreden in Minneapolis voortijdig beëindigd. De zangeres stapte tijdens de New Edition Way Tour eerder dan gepland van het podium vanwege een “persoonlijke noodsituatie”, schrijft ze op Instagram.

Een dag later richtte de Toni zich via Instagram Stories tot haar fans. “Mijn liefjes, het spijt me zo dat ik gisteravond de show niet kon afmaken. Ik had een onverwachte persoonlijke noodsituatie en had geen andere keus dan even weg te stappen,” schreef ze. “Jullie verdienden alles van me en ik haat het dat ik dat niet kon geven. Ik voel jullie liefde vanaf hier. Dank jullie wel voor jullie begrip.”

Wat er precies speelde, blijft onduidelijk

Tijdens de tour brengen Braxton en Boyz II Men verspreid over de avond mini-sets. Toni zingt normaal gesproken ongeveer negen nummers. Welke liedjes uiteindelijk zijn geschrapt in Minneapolis, is niet duidelijk. Entertainmentblad PEOPLE meldt dat zij contact hebben gezocht met vertegenwoordigers van de tour voor een reactie.

Excuses aan fans

Een dag later kwam ze terug op het incident. Ze bood haar excuses aan en liet weten dat ze het vreselijk vond dat ze haar publiek niet kon geven wat ze verdienen. Toni bedankte haar fans ook voor hun begrip en steun.

Eerder open over gezondheid

Braxton gaf geen details over de reden van haar noodsituatie, maar ze sprak in het verleden wél open over de impact van haar gezondheid op optreden en reizen. Ze leeft met systemische lupus erythematosus (SLE) en onderging in 2022 bovendien een spoedoperatie aan haar hart. Voor haar Las Vegas-residency in 2024 vertelde ze dat ze soms angst voelt door eerdere gezondheidsproblemen, ook al geeft haar arts groen licht.

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

