Overhandiging Jubileum Editie Playboy Viola Holt

Playboy over Viola Holt: ‘Was een geweldige ambassadrice’

Tekst: Denise Delgado

07/11/2025

Viola Holt was tot het einde toe ‘een geweldige en onvermoeibare ambassadrice’ van Playboy. Dat laat hoofdredacteur Niek Stolker weten na het overlijden van de oud-presentatrice.

Bestverkochte Playboy-nummer

Viola, die 76 jaar werd, ging in 1984 uit de kleren voor het kerstnummer van het blad, een editie die met 200.000 verkochte exemplaren nog altijd het bestverkochte Playboy-nummer ooit is.

“Och wat verdrietig,” reageert Niek. “In oktober 2024 nam ze nog het eerste exemplaar van ons 500e nummer in ontvangst. Het was een eer dat ze daarbij was. Ze bleef trots op haar cover en stond altijd voor ons klaar.”

Overhandiging Jubileum Editie Playboy
Viola Holt ontvangt uit handen van hoofdredacteur Jan van Heemskerk de jubileumeditie van het mannenblad Playboy. Viola en Jan dopen het jubileumnummer.

Lees ook: Viola Holt op 76-jarige leeftijd overleden

Vaseline op tepels

In het jubileumnummer van vorig jaar keek Holt terug op haar iconische Playboy-shoot. Dat juist háár editie nog altijd het bestverkochte nummer is, liet haar koud. “Daar hecht ik niet heel veel waarde aan”, zei ze toen. “Nu kun je alles zien op internet, het was een heel andere tijd.” Toch dacht ze met een glimlach terug aan de opnames, al voelde het aanvankelijk wat ongemakkelijk. “Ik kreeg vaseline op mijn tepels gesmeerd. Ik weet nog steeds niet waarom.”

75e verjaardag

Vorig jaar augustus vierde Viola haar 75e verjaardag. Hoewel ze eigenlijk liever uit de spotlights bleef, maakte ze voor deze bijzondere mijlpaal graag een uitzondering. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

