Viola Holt op 76-jarige leeftijd overleden

Tekst: Anna Wubben

07/11/2025

Voormalig presentatrice Viola Holt is donderdagavond op 76-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Muiderberg. Ze is thuis een natuurlijke dood gestorven. Dat maakt haar familie bekend.

Haar televisiecarrière begon in 1968 bij de AVRO, waar ze als omroepster debuteerde. Na een korte periode bij de VPRO werkte Viola jarenlang voor de NOS, waar ze naast omroepster ook programma’s mocht presenteren. Vervolgens stapte ze over naar de TROS. Eind jaren 80 leek Holts tv-carrière voorbij, maar met de komst van RTL kreeg ze een nieuwe kans. Ze werd het gezicht van TV Romantica, een nachtelijke talkshow over liefde en seks, en vormde samen met Dieuwertje Blok en Marc Postelmans het eerste presentatieteam van de 5 Uur Show.

Fascinerend leven

Vorig jaar augustus vierde Viola haar 75e verjaardag. ‘Het is voor mij een getal. Ik ben dankbaar dat ik het nog zonder klachten heb behaald. Maar als ik morgen omval, is het ook goed. Ik heb zo’n mooi leven gehad, joh’, liet ze toen aan Weekend weten. ‘Ik heb veel kansen gehad, veel reportages in het buitenland gemaakt, veel successen meegemaakt, mooie prijzen gewonnen. Het is te veel om op te noemen. Ik heb een cv als een telefoonboek! Ik ben nu toe aan rust.’

Hoewel ze eigenlijk liever uit de spotlights bleef, maakte ze voor deze bijzondere mijlpaal graag een uitzondering. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

