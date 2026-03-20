Peter Lubbers nieuwe contentbaas van RTL en Videoland: ‘Enorm eervol’

Tekst: Denise Delgado

Peter Lubbers wordt de nieuwe Directeur Content van RTL en Videoland. Daarmee volgt hij Peter van der Vorst op. Dat heeft RTL bekendgemaakt in een persbericht. Lubbers start op 1 mei 2026 in zijn nieuwe functie.

Vol lof

Lubbers was tot voor kort actief als CEO van Banijay Benelux en maakt nu de overstap naar RTL en Videoland. Van der Vorst spreekt vol lof over zijn opvolger. Volgens hem is Lubbers een zeer ervaren en bekend gezicht binnen de Nederlandse mediawereld, met brede ervaring aan zowel de zender- als producentenkant.

Ook Lubbers zelf zegt uit te kijken naar zijn nieuwe rol. “Ik vind het enorm eervol mede richting te mogen geven aan de transformatie die RTL en Videoland op vele gebieden doormaken.” Daarbij wijst hij niet alleen op de contentstrategie, maar ook op de nieuwe mogelijkheden die ontstaan door de samenwerking met de merken van DPG Media.

Voor Peter van der Vorst ligt intussen een nieuwe stap klaar. Binnen de samenwerking tussen RTL en DPG Media krijgt hij een andere prominente functie. Hij wordt Directeur Content & Programming voor beide mediabedrijven en zal volgens DPG een verbindende rol spelen tussen RTL Nederland en het Vlaamse VTM.

Van der Vorst laat weten daar veel zin in te hebben. In zijn nieuwe rol wil hij samen met Lubbers, zijn Vlaamse collega Davy Parmentier en de contentteams verder bouwen aan de streaminggerichte strategie in Nederland en België.

BEELD: ANP